Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, señalado por infidelidad y violencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).-

, el esposo de la cantante

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, está en el centro de la polémica después de que se hiciera pública unaque habría durado seis meses con la joven y creadora de contenido; el mánager, productor y entrenador fitness, lleva con la cantante 12 años, tiempo en el que su relación ha sido cuestionada por versiones dey violencia que habría ejercido él en contra de los hijos de la intérprete.Hace apenas dos meses, en elde la artista, Muñoz le dedicó unacompañado de un video con varias fotos juntos."Feliz, amor de mi vida @anabarbaramusic. Gracias por llenar mis días de música, fuerza y amor. Tu luz no solo ilumina escenarios, ilumina nuestra familia y todo lo que tocas. Hoy celebramos tu vida, tu esencia y todo lo hermoso que eres por dentro y por fuera. Que este nuevo año te regrese multiplicado todo lo que nos has dado amor, alegría, salud y sueños cumplidos. Siempre a tu lado, hoy y siempre. Te amo", se lee.Ana y Ángel se conocieron en un gimnasio deen, poco después de que ella se mudara a esa ciudad tras su divorcio de"El Pirru", durante los primeros años mantuvieron su relación casi en secreto, con mucha discreción.En julio de, la cantante anunció oficialmente sua través de sus redes sociales; la pareja se habría casado ese mismo año en secreto en, California.Ángel, quien también trabaja para el gobierno de Estados Unidos en el área de seguridad, le habría confiado a, su examante, que era infeliz con, que buscabade ella y quedarse con la casa de, y que aunque habían vivido momentos felices, todo hubiera seguido así de no ser por sus hijos.es mamá de, él es su primogénito, nacido en el año 2000, su padre es el empresario Edgar Gallardo. También es madre de José María "Chema" Fernández Ugalde, nacido en 2006 durante su matrimonio con"El Pirru".también es su hijo, nació en 2011 y su padre es el cantante y compositor Reyli Barba, con quienacordó tener un hijo basándose en su amistad, sin tener una relación sentimental.Además de ellos,desempeñó unfundamental paraFernández Levy, hijos de, tras casarse con "El Pirru" poco después del fallecimiento de la actriz.¿Quién ha señalado de violento a, hijo de la fallecida cantante, dejó de vivir con la cantante y con Ángel después de que éste lo corriera de la casa, en su momento el joven, que se prepara en el terreno de la actuación, alertó sobre elde Muñoz hacia sus hermanos.Indicó en diversas entrevistas, que Ángel castigaba y regañaba a sus hermanos, y aunque él habría intentado alertar dede dichos comportamientos, la cantante continuó con su matrimonio.Los padres de la cantante también han hablado públicamente en contra de la pareja de su hija, y, su padre, lamentó que Ana haya hecho a una lado a todo mundo porDos excolaboradoras,, señalaron apor presuntos actos de, hostigamiento y. A través de un comunicado, ambas mujeres aseguraron que durante más de 18 años trabajaron como niñeras en el hogar de la cantante grupera y que, en ese tiempo, fueron testigos de conductas que consideran inapropiadas por parte de Muñoz hacia los hijos de la artista.Además,, la examante de Ángel asegura que tiene todo tipo de pruebas que avalan su relación con él; ella trabajaba con ambos como parte del, sin embargo, el trato de Ángel, el cual califica como de excelencia y de caballerosidad, provocaron que se enamorara de él.Tovar afirma que fuepor alguien cercano, quien le habría mandado alasentre ella y Ángel, por lo que la relación extramatrimonial terminó el pasado domingo.La creadora de contenido habló en "" sobre lo que vivió con Ángel en secreto y mandó un mensaje a la cantante en el que le pide que abra los ojos, pues Ángel, supuestamente, planeaba dejarla en la calle yde ella:, tus hijos son primero, ¿cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora y que en terapia con el psicólogo dijo: 'quiero mis hijos de sangre'. ¿Sabes qué me dijo?, que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario. Mamita, entiendo que estés muy enamorada, pero esto ya es una burla mundial. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?".