¿Angelina Jolie estrena romance?

, con quien fue pareja durante 12 años, y con quien tieneen común.Tras su actuación en la película "", junto al actor, las versiones de unentre ellos comenzaron a sonar en Hollywood, Garrel es un actor y cineasta francés deHijo del cineasta, ha construido una carrera que combina cine de autor, grandes producciones internacionales y comedias románticas. A lo largo de su carrera,ha sabido moverse entre el, el drama romántico, el cine histórico y producciones de gran alcance internacional, consolidándose como uno de los actores franceses más versátiles de su generación." es un drama ambientado en el mundo de la, dirigido por la cineasta francesaLa historia se desarrolla durante laen París y se adentra en los entresijos de una. A través de sus personajes —entre ellos los interpretados por— la película explora temas como el poder, la ambición, la creatividad, las tensiones internas de la industria y el contraste entre la imagen glamorosa que se proyecta al exterior y las presiones que se viven tras bambalinas.Más allá del universo del diseño, el filme plantea un retrato íntimo de sus protagonistas y de cómo lapuede convertirse tanto en una forma decomo en un campo de rivalidades yEs unaque combinacon el atractivo visual del mundo de lade lujo.-----¿Quién esEn suha sido muy discreto, aunque ha mantenido relaciones muy mediáticas; durante varios años fue pareja de la actriz y modelo italiana. Posteriormente inició una relación con la modelo y actriz francesa, con quien contrajo matrimonio en 2017 en una ceremonia privada en Córcega y con quien tiene un hijo nacido en 2021.tiene además una hija, a quien adoptó durante su relación conSobre la buena química que muestra con Angelina, y las versiones de que hay algo más entre ellos que una amistad, fuentes cercanas a Angelina le dijeron aque ella y su coprotagonista de ", una noticia que decepcionó a los fans de ambos, pues para muchos,sí harían bonita pareja.