Anne Hathaway defiende la película Digger en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Aunque "Verity", película protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson, ha tenido un buen desempeño en taquilla tras su estreno el 2 de octubre, sus resultados no han impedido que la actriz se pronuncie a favor de "Digger", cinta protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, que ha recibido críticas divididas.

Anne Hathaway defiende la película Digger

La protagonista de "El diario de la princesa" calificó a la película de "brillante" en Letterboxd, una red social dirigida a los amantes del cine.

"Me encantó esta película brillante. Es inteligente, alucinante, agresiva, divertida y ambiciosa", escribió.

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Hathaway señaló que corresponde al público decidir el valor de la cinta y concluyó: "¿para mí? 10/10."

Reacciones y cifras de la película Digger

"Digger" recaudó 8 millones de dólares en Estados Unidos y 12 millones en el extranjero durante su primer fin de semana, frente a un presupuesto de producción que rondó los 125 millones de dólares y que, de acuerdo con "Variety", ya habría ascendido a 180 millones de dólares.

La cinta ha recibido opiniones diversas. Mientras algunos medios la han calificado de "insufrible" y "grandilocuente", otros han destacado la propuesta. En Rotten Tomatoes, la película registra 52% de aprobación.

Hathaway no ha sido la única figura del medio que se ha pronunciado favorablemente sobre la película. Guillermo del Toro, amigo cercano de Iñárritu, respondió a un medio que sugería esperar a ver la cinta vía streaming con el mensaje: "Titular completamente insignificante".

Del Toro agregó que, desde su perspectiva, la película es una obra maestra: "Ámala o no. Y, sí, yo sí. La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica. Audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. Definitivamente una experiencia teatral", agregó.

La visión de Del Toro coincide con la de Tom Cruise, quien, previo al estreno, dijo en una entrevista que cuando hace películas no piensa únicamente en los resultados de su primer fin de semana, sino en aquellas cintas que puedan trascender con el tiempo.

"Siento que hacemos todo lo posible para crear una obra cinematográfica duradera", declaró en el podcast "On Film With Kevin McCarthy".

Por su parte, Iñárritu señaló en una entrevista con The New York Times que no le sorprendió que la película tuviera una recaudación baja en sus primeros días, debido a que considera que no es una cinta sencilla de digerir y que precisamente esa característica genera conversación, uno de sus propósitos con el filme.

"Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos", explicó.

"Definitivamente es una película poco común, es una película que provoca, ese es el papel de una película para mí, empecemos la conversación, mi gusto personal, son las películas que intentan decirme algo de forma diferente", agregó al medio.