logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo

El sujeto interrogó a unas policías y luego no pudo acreditar su autoridad

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre que se hizo pasar como supervisor de la Fiscalía General de la República fue detenido por elementos de la policía capitalina, en el Centro Histórico.

      Fueron oficiales del agrupamiento Centinela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes realizaron el aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad ministerial del sujeto que, durante un recorrido de seguridad y vigilancia en el Centro, presuntamente se ostentó como autoridad federal, sin acreditar dicha calidad.

      Los hechos ocurrieron sobre el pasaje Hidalgo, donde las agentes fueron abordadas por el individuo, quien realizó diversos cuestionamientos relacionados con la labor policial, armamento y equipamiento, además de asegurar que realizaba funciones de supervisión.

      Ante esto, las municipales procedieron a realizar las verificaciones correspondiente de quien se identificó con el nombre de Marco Antonio "N" de 60 años, dando cuenta que no pertenece a alguna dependencia federal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante el probable hecho constitutivo del delito de usurpación de funciones, el señalado quedó en calidad de detenido y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se determine su situación jurídica.

      LEA TAMBIÉN

      Presume gobierno trabajo coordinado en área de seguridad

      Torres Sánchez lamenta el deceso de un agente de la FGR en operativo

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles
      Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles

      Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hecho ocurrió en el bulevar México-Laredo; autoridades atendieron a la pareja y realizaron inspección en la zona

      Choque en Av. Himno Nacional deja solo daños
      Choque en Av. Himno Nacional deja solo daños

      Choque en Av. Himno Nacional deja solo daños

      SLP

      Redacción

      Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo
      Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo

      Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo

      SLP

      Redacción

      El sujeto interrogó a unas policías y luego no pudo acreditar su autoridad

      Charcos provocan nuevo percance en el Río Santiago
      Charcos provocan nuevo percance en el Río Santiago

      Charcos provocan nuevo percance en el Río Santiago

      SLP

      Redacción

      A la altura del puente Rubén Darío, una camioneta perdió el control al pasar por un charco