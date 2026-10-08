Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo
El sujeto interrogó a unas policías y luego no pudo acreditar su autoridad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un hombre que se hizo pasar como supervisor de la Fiscalía General de la República fue detenido por elementos de la policía capitalina, en el Centro Histórico.
Fueron oficiales del agrupamiento Centinela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes realizaron el aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad ministerial del sujeto que, durante un recorrido de seguridad y vigilancia en el Centro, presuntamente se ostentó como autoridad federal, sin acreditar dicha calidad.
Los hechos ocurrieron sobre el pasaje Hidalgo, donde las agentes fueron abordadas por el individuo, quien realizó diversos cuestionamientos relacionados con la labor policial, armamento y equipamiento, además de asegurar que realizaba funciones de supervisión.
Ante esto, las municipales procedieron a realizar las verificaciones correspondiente de quien se identificó con el nombre de Marco Antonio "N" de 60 años, dando cuenta que no pertenece a alguna dependencia federal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante el probable hecho constitutivo del delito de usurpación de funciones, el señalado quedó en calidad de detenido y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se determine su situación jurídica.
Presume gobierno trabajo coordinado en área de seguridad
Torres Sánchez lamenta el deceso de un agente de la FGR en operativo
no te pierdas estas noticias
Muere un hombre por ataque de abejas en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
El hecho ocurrió en el bulevar México-Laredo; autoridades atendieron a la pareja y realizaron inspección en la zona
Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo
Redacción
El sujeto interrogó a unas policías y luego no pudo acreditar su autoridad