Avanza puente en Fray Diego de la M. y H. Cortés

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí inició el proceso de licitación pública estatal para la construcción de un paso superior vehicular en el cruce de las avenidas Fray Diego de la Magdalena y Hernán Cortés, una de las intersecciones con mayor carga vehicular en la zona norte de la capital.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, la obra se ubicará en varias colonias de la capital potosina correspondientes al entorno del cruce entre ambas vialidades. Aunque el documento aún mantiene pendientes las fechas definitivas de inicio y conclusión, establece que los trabajos se ejecutarán durante un periodo que abarcará parte de 2026 y 2027.

El catálogo de conceptos revela que la intervención requerirá trabajos preliminares de demolición de pavimentos, excavaciones, sondeos para localizar infraestructura subterránea y desmonte de terrenos. Entre las acciones previstas destaca el retiro de 60 árboles de la región con diámetro superior a 10 pulgadas, sin recuperación, además de labores de tala, desenraice y traslado del material fuera de la obra.

El proyecto forma parte de un paquete de infraestructura que el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó durante su campaña de reelección en 2024, cuando anunció seis grandes obras viales que, según afirmó entonces, conformaban el programa de infraestructura “más ambicioso” para la capital en más de dos décadas.

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Entre ellas se encontraban el puente superior vehicular de Fray Diego de la Magdalena y Hernán Cortés, el viaducto elevado de Sierra Leona, la ampliación del Eje 140, la conexión entre las carreteras 57 y Rioverde, el puente de bulevar Españita y Salvador Nava, así como el paso a desnivel de Cordillera de los Alpes y carretera a Guadalajara.

A más de dos años de aquel anuncio, la única de esas obras que ha sido concluida es el paso a desnivel de Cordillera de los Alpes y carretera a Guadalajara. El puente de Fray Diego y Hernán Cortés apenas inició su proceso de licitación pública justo con el desnivel del Saucito, mientras que otros proyectos continúan sin concretarse o permanecen en distintas etapas de planeación y gestión.