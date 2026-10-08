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Pederasta abusó por meses de su víctima

Los hechos ocurrieron entre 2025 y 2026, en Ciudad Fernández

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Pederasta abusó por meses de su víctima
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó en Ciudad Valles una orden de aprehensión contra Juan "N", de 34 años de edad, por su probable participación en el delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo con el delito de violación específica agravada.

      Agentes de la Policía de Investigación realizaron la detención en la esquina de las calles López Mateos y Francisco González Bocanegra, en la colonia Vista Hermosa.

      El mandato judicial se originó por hechos ocurridos en distintos momentos durante 2025 y 2026, en Ciudad Fernández, en agravio de una persona menor de edad.

      Derivado de las indagatorias y los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

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      Tras su detención, Juan "N." fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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