Lego lanza figura de la catrina inspirada en Capula

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La tradicional catrina de barro, una de las piezas que distingue a la comunidad alfarera de Capula, en Michoacán, llegará a todo el mundo a través de los famosos bloques de Lego.

Gobierno de Michoacán impulsa alianza con Lego para artesanos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), destacó que la iniciativa realizada en colaboración con artesanas y artesanos permite que el talento michoacano tenga presencia en distintos países.

"Este reconocimiento pone en un contexto internacional a las y los artesanos de Capula. Deseo que sea una alianza de éxito y una muestra de cómo se puede conjugar la belleza artesanal de los pueblos con las grandes empresas transnacionales. Hoy, la fama de la catrina de barro crece a nivel nacional e internacional", dijo.

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Concurso y proyección internacional de la catrina

La representación de la catrina forma parte de una colección que se comercializa a través de los canales oficiales de la marca, lo que permite la presencia más allá de México.

Como parte de la colaboración se anunció un concurso dirigido a 900 niñas y niños de escuelas de la comunidad alfarera de Capula, cuyo premio especial será entregado durante la edición 2026 de la Feria Nacional de la Catrina, que se realizará del 18 de octubre al 3 de noviembre.

Para las artesanas y los artesanos de Capula, esta colaboración representa una oportunidad para proyectar una tradición que durante generaciones se ha transmitido de familia en familia y que hoy encuentra una nueva forma de llegar a públicos internacionales.

Brenda Quevedo, directora de Marketing para Latinoamérica de Lego, reconoció el trabajo de las y los artesanos de Capula y agradeció al Gobierno de Michoacán por hacer posible esta colaboración.