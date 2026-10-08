Haaland pide unidad tras sanciones financieras al Manchester City

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Erling Haaland pidió a todos en el Manchester City que "permanezcan unidos" en sus primeros comentarios públicos desde que el club fue declarado culpable de infringir a gran escala las normas financieras de la Liga Premier.

Haaland y Maresca llaman a la unidad y confianza tras veredicto

El entrenador del City, Enzo Maresca, también habló por primera vez sobre el mayor escándalo moderno del fútbol inglés y expresó su "confianza" en los propietarios del club y diciendo que sus jugadores "no se preocupan demasiado por el ruido".

El City enfrentará el domingo al Liverpool en su primer partido desde la publicación del veredicto de un panel investigador, que determinó que el City infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares entre 2009 y 2018 para eludir las normas de juego limpio financiero que restringían a los clubes rivales en ese periodo.

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El panel declaró culpable al City de los 80 cargos financieros graves presentados por la Liga Premier y podría recibir sanciones severas —incluida la expulsión de la máxima categoría. El City presentó una apelación contra las conclusiones.

"Tenemos que permanecer unidos y tenemos que repartir cariño entre nosotros. Así que sí, permanezcan unidos, disfruten del viaje y sonrían", dijo Haaland —el jugador de mayor perfil del City— en una entrevista publicada el jueves por Sky Sports.

Al preguntársele cuál sería su mensaje para los aficionados del City que viajen a Anfield, donde espera al equipo una recepción potencialmente hostil, Haaland comentó: "Tenemos que permanecer unidos, tenemos que estar los unos con los otros y tenemos que mantenernos positivos.

"Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Así que tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia adelante e intentar ganar partidos de fútbol y luego tratar de disfrutar la situación y el partido".

Reacciones de entrenadores y contexto del caso financiero

Más tarde, el City publicó una entrevista interna con Maresca, quien dio sus primeras declaraciones sobre el asunto debido a que el fútbol doméstico en pausa durante las últimas tres semanas debido a un parón internacional prolongado.

"Personalmente estoy muy tranquilo, para ser honesto", dijo sobre la situación del City. "El club ha sido bastante claro. Confiamos completamente en el club. Entendemos el ruido, pero el enfoque para nosotros es solo lo que podemos controlar y podemos controlar solo el lado futbolístico".

Maresca dijo que el ambiente en el plantel era "fantástico" de cara a los próximos dos partidos del City —contra el Liverpool y luego contra el Paris Saint-Germain el miércoles en la Liga de Campeones.

El City ha ganado sus siete partidos esta temporada en todas las competiciones y es líder de la Liga Premier.

"Los jugadores están simplemente enfocados en eso. Saben que lo que podemos controlar es el lado futbolístico; no están preocupados en absoluto por cosas diferentes", dijo Maresca.

"Conocen su profesión y saben que el ruido está ahí, pero no les importa demasiado el ruido".

Es probable que Maresca enfrente preguntas más severas el viernes cuando realice su conferencia de prensa previa al partido con los reporteros.

El regreso de la Liga Premier ofrece a los entrenadores de los equipos rivales una primera oportunidad de reaccionar al caso del City que ha sacudido a la liga de fútbol más popular del mundo y que es probable que tenga un gran impacto en el resto de la temporada.

No se apresuraban a emitir un juicio el jueves.

"Hemos visto las noticias. Obviamente son noticias importantes", dijo Frank Lampard, el entrenador del Coventry que jugó para el City en una de las temporadas —2014-15— que ha estado bajo investigación.

"El Man City está apelando la situación, así que supongo que mi reacción es esa: ¿qué se puede decir cuando hay una apelación en curso? No estoy dentro de la historia, estoy completamente fuera de ella —jugué para el Man City hace mucho tiempo, durante un año— así que esperaremos y veremos cuál es el resultado de la apelación".

"Soy un entrenador de fútbol, no un político", fue lo que dijo el entrenador del Bournemouth, Marco Rose, quien prefirió mantenerse al margen del asunto.

Mientras que el entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, dijo que "no está en condiciones de juzgar" como entrenador de otro club y que "hay autoridades que se encargan de ello".

En una línea similar, el entrenador del Leeds, Daniel Farke, dijo que había "personas más calificadas... capaces de hablar sobre ello".

Al hablar en la conferencia Leaders in Sport en Londres, el presidente del Leeds, Paraag Marathe —presidente del grupo propietario estadounidense del club, 49ers Enterprises— dijo que creía que "el resultado más justo, estoy seguro, se dará".

"En cualquier deporte, ya sabes, todo el mundo quiere jugar con las mismas reglas", añadió, sin mencionar al City.