El IFSE aún no revisa recursos de evento de Ruth
El Dip. Gámez Macías evitó pronunciarse sobre posible fiscalización
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La reunión que congregó a empresarios, funcionarios y alcaldes con la senadora Ruth González Silva en Matehuala, durante un día y horario laboral, no tendrá por ahora una solicitud de revisión ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Fernando Gámez Macías, evitó pronunciarse sobre una posible fiscalización. El encuentro ocurrió el pasado lunes 5 de octubre y generó cuestionamientos por la participación de servidores públicos durante su jornada laboral y la posibilidad de que se utilizaran recursos públicos. Gámez señaló que, de acuerdo con lo revisado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tenía entendido que se trató de un tema institucional.
El legislador reconoció que en las imágenes a las que tuvieron acceso aparecían empresarios, funcionarios y el alcalde de Matehuala. Por ello, consideró que corresponde a los participantes aclarar de qué se trató la reunión. Sobre una posible revisión del IFSE, respondió que por el momento no se metería en ese tema.
En cambio, Gámez Macías aprovechó el cuestionamiento para responder al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, luego de señalar que le habría dicho que le tienen miedo. "No le tenemos miedo. Lo que le tenemos es respeto a San Luis Potosí", afirmó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Ruth puede esperar": Gallardo (VIDEO)
El gobernador indica que no le agradaría que su esposa lo sucediera; tiene el futuro por delante, señala
El diputado sostuvo que Galindo debería hacerse a un lado si pretende participar en una contienda electoral y dejar el espacio a alguien que pueda trabajar de tiempo completo por la ciudad. Consideró "inadmisible" que San Luis Potosí padezca mientras el alcalde "ande siempre de viaje" y añadió que tampoco sería justo para él, pues mientras quiere ser candidato se le continúa exigiendo desempeñarse como presidente municipal.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Prevén temperaturas más moderadas en la capital potosina
Pulso Online
Protección Civil espera que las lluvias y los chubascos se concentren principalmente en la Huasteca.
Pedirá IFSE 6.18 mdp más para su presupuesto 2027
Ana Paula Vázquez
La propuesta será analizada por el Congreso del Estado
Docentes no han pedido apoyo del SNTE Secc. 52
Rubén Pacheco
Esto en relación a la muerte de estudiante de la preparatoria "Pedro Vallejo"