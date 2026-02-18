Así eran los cumpleaños de José José
José Joel compartió los gustos y regalos que su padre prefería en sus cumpleaños.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En medio de la celebración del José José, quien habría cumplido 78 años,Anel Noreña , su exesposa, recordó cómo solían organizar los festejos
de cumpleaños "El Príncipe de la Canción". Su familia armaba reuniones que implicaban planeación y anticipación para lograr reunir a amigos y colegas del medio artístico.
"Recibíamos a muchos compañeros que en ese momento nos brindaban toda su amistad, pero como todos los artistas, estábamos peleando el estelar. Cada uno estaba viendo sus temas, entonces llamábamos un poco la atención con tiempo para que nos hicieran el favor de acompañarnos", confesó.
La exmodelo y actriz señaló que los festejos se realizaban de manera cercana y familiar. En esta ocasión, Anel Noreña y su hijo José Joel recordaron al cantante con un pastel de cumpleaños y poniendo su música en compañía de vecinos de la colonia Clavería, lugar donde creció el intérprete y donde actualmente se encuentra su estatua.
Contrario a algunos mitos, las celebraciones de José Rómulo Sosa no se extendían varios días. De acuerdo con Anel, las fiestas duraban solo dos días y se organizaban pensando en la presencia de sus hijos, Marysol Sosa y José Joel.
"Hacíamos un gran festejo en la casa de todos ustedes o alquilábamos un salón. Se llamaba ´Cangurín´ cuando se trataba de los niños, ahí hacíamos todo el alboroto. Lo hacíamos los sábados para poder desvelarnos y el domingo porque todo mundo estaba por ahí. Eran festejos de aquellos", recordó.
Por su parte, José Joel compartió que su padre tenía gustos muy definidos cuando se trataba de regalos: lociones, corbatas o relojes, obsequios que sus hijos conseguían con su propio esfuerzo.
"Cuando estaba yo más chiquillo, veía la manera de vender tortitas, dulcecitos o lo que fuera para poder regalarle un relojito. Iba a la tienda Citizen y ahí había relojes dentro del precio que podía pagar, o una bonita corbata o una buena loción", confesó.
Frente a la estatua de José José, ubicada en el Parque de la China, los fans del intérprete de temas como "Lo dudo", "Desesperado" y "Payaso" podrán escribir su nombre en un listón y colocarlo alrededor de la escultura como símbolo de admiración. Esta dinámica estará disponible hasta el 20 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de José José.
