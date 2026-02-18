Así eran los cumpleaños de José José

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En medio de la celebración del José José, quien habría cumplido 78 años,

, su exesposa, recordó cómo solían organizar los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de cumpleaños "El Príncipe de la Canción". Suarmabaque implicaban planeación y anticipación para lograr reunir a amigos y colegas del"Recibíamos a muchos compañeros que en ese momento nos brindaban toda su, pero como todos los, estábamos peleando el estelar. Cada uno estaba viendo sus temas, entonces llamábamos un poco la atención con tiempo para que nos hicieran el favor de", confesó.Lay actriz señaló que losse realizaban de manera cercana y familiar. En esta ocasión,y su hijorecordaron al cantante con uny poniendo su música en compañía de vecinos de la colonia Clavería, lugar donde creció el intérprete y donde actualmente se encuentra suContrario a algunos, las celebraciones de José Rómulo Sosa no se extendían varios días. De acuerdo con Anel, lasduraban solo dos días y se organizaban pensando en la presencia de sus hijos,"Hacíamos un granen la casa de todos ustedes o alquilábamos un salón. Se llamaba ´´ cuando se trataba de los niños, ahí hacíamos todo el alboroto. Lo hacíamos los sábados para podery el domingo porque todo mundo estaba por ahí. Erande aquellos", recordó.Por su parte,compartió que su padre tenía gustos muy definidos cuando se trataba de, obsequios que sus hijos conseguían con su propio esfuerzo."Cuando estaba yo más chiquillo, veía la manera de vender tortitas, dulcecitos o lo que fuera para poder regalarle un relojito. Iba a la tienda Citizen y ahí habíadentro del precio que podía pagar, o una bonita corbata o una buena loción", confesó.Frente a lade José José, ubicada en el, losdel intérprete de temas como "Lo dudo", "Desesperado" y "Payaso" podrán escribir su nombre en uny colocarlo alrededor de la escultura como símbolo de. Esta dinámica estará disponible hasta el, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de José José.