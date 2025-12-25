logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento

El cantante publicó un mensaje en Instagram tras concluir su gira en el país y destacó su vínculo con la cultura mexicana.

Por El Universal

Diciembre 25, 2025 03:01 p.m.
A
Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento

Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por toda la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música.
Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su "Debí tirar más fotos world tour" en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, como su reencuentro con J Balvin.
En las imágenes compartidas en sus redes, se puede ver cómo, durante sus semanas en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluyendo la Arena México.
"De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un sólo storie. Sólo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma", escribió el artista.

IG de Bad Bunny
Benito reafirmó también su admiración por la cultura mexicana, más allá de la lucha libre, resaltando que la pasión y el corazón de su gente han sido parte fundamental de su carrera.

"Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí. Por el momento sólo diré... ¡VIVA MÉXICO CAB...!"


De incógnito y sin anunciarlo, Bad Bunny recorrió varios lugares de la Ciudad de México, como Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia Natural, la colonia Roma y distintos restaurantes.
Entre las imágenes compartidas, también se pueden apreciar algunos detalles de la capital e incluso parte de la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe.
Otro de los sitios destacados que visitó fue la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el corazón de Coyoacán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento
Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento

Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento

SLP

El Universal

El cantante publicó un mensaje en Instagram tras concluir su gira en el país y destacó su vínculo con la cultura mexicana.

Stranger Things entra a su recta final: hoy se estrena el Volumen 2
Stranger Things entra a su recta final: hoy se estrena el Volumen 2

Stranger Things entra a su recta final: hoy se estrena el Volumen 2

SLP

El Universal

La serie de Netflix entra a su fase final con tres nuevos capítulos que se lanzan este 25 de diciembre.

CINE PARA NAVIDAD
CINE PARA NAVIDAD

CINE PARA NAVIDAD

SLP

Estrella Govea

Historias que reconfortan incomodan y acompañan

Belinda sorprende con looks en denim para Glamour España
Belinda sorprende con looks en denim para Glamour España

Belinda sorprende con looks en denim para Glamour España

SLP

El Universal

La cantante y actriz Belinda cautiva con su estilo en la revista Glamour España, destacando looks en denim que marcan tendencia.