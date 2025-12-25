Bad Bunny se despide de México con mensaje de agradecimiento

Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por toda la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música.

Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su "Debí tirar más fotos world tour" en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, como su reencuentro con J Balvin.

En las imágenes compartidas en sus redes, se puede ver cómo, durante sus semanas en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluyendo la Arena México.

"De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un sólo storie. Sólo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma", escribió el artista.

"Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí. Por el momento sólo diré... ¡VIVA MÉXICO CAB...!"

IG de Bad BunnyBenito reafirmó también supor la, más allá de la, resaltando que lay elde suhan sido parte fundamental de suDe incógnito y sin anunciarlo,recorrió varios lugares de la Ciudad de, como, el, lay distintosEntre las, también se pueden apreciar algunos detalles de lae incluso parte de lahacia laOtro de los sitios destacados que visitó fue lade, ubicada en elde