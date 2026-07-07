logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"

Por EFE

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La cantante estadounidense Beyoncé ha aprovechado la festividad del 4 de julio en su país para lanzar su primera nueva canción en los últimos dos años.

      La superestrella estrenó , que coescribió con Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y que también produjo Williams, informó The Hollywood Reporter (THR).

      El tema, que se incluirá en la edición del 20 aniversario de su segundo álbum, "B´Day", y da inicio a la cuenta atrás de 60 días para dicha reedición, coincidirá con su próximo cumpleaños, el 4 de septiembre.

      "B´Day" se lanzó originalmente el 4 de septiembre de 2006, día del cumpleaños número 25 de Beyoncé. Fue su segundo álbum número uno, que vendió más de 541.000 copias en su primera semana de lanzamiento e incluye éxitos como "Irreplaceable" y "Ring the Alarm".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Gael García Bernal dedica mensaje a selección mexicana tras Mundial
        Gael García Bernal dedica mensaje a selección mexicana tras Mundial

        Gael García Bernal dedica mensaje a selección mexicana tras Mundial

        SLP

        El Universal

        Reconoce que, pese a la derrota, el legado del equipo es un festival de fútbol mexicano.

        Fher de Maná le manda nuevo mensaje a Liam Gallagher
        Fher de Maná le manda nuevo mensaje a Liam Gallagher

        Fher de Maná le manda nuevo mensaje a Liam Gallagher

        SLP

        El Universal

        A pesar de la derrota, Fher Olvera destacó la actuación del Tri y envió un mensaje a Liam Gallagher.

        Irina Baeva apoya a México y evita hablar de Gabriel Soto
        Irina Baeva apoya a México y evita hablar de Gabriel Soto

        Irina Baeva apoya a México y evita hablar de Gabriel Soto

        SLP

        El Universal

        La actriz Irina Baeva asistió al Estadio Ciudad de México para apoyar a la selección nacional en la Copa Mundial 2026.

        Anne Hathaway y Zendaya brillan en premiere de La Odisea en Londres
        Anne Hathaway y Zendaya brillan en premiere de La Odisea en Londres

        Anne Hathaway y Zendaya brillan en premiere de La Odisea en Londres

        SLP

        El Universal

        Zendaya cerró el desfile de Schiaparelli con un vestido bordado que impactó en la alfombra roja de La Odisea.