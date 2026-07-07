BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"

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La cantante estadounidense Beyoncé ha aprovechado la festividad del 4 de julio en su país para lanzar su primera nueva canción en los últimos dos años.

La superestrella estrenó , que coescribió con Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y que también produjo Williams, informó The Hollywood Reporter (THR).

El tema, que se incluirá en la edición del 20 aniversario de su segundo álbum, "B´Day", y da inicio a la cuenta atrás de 60 días para dicha reedición, coincidirá con su próximo cumpleaños, el 4 de septiembre.

"B´Day" se lanzó originalmente el 4 de septiembre de 2006, día del cumpleaños número 25 de Beyoncé. Fue su segundo álbum número uno, que vendió más de 541.000 copias en su primera semana de lanzamiento e incluye éxitos como "Irreplaceable" y "Ring the Alarm".

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