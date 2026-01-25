logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Boletos para concierto de BTS, agotados

En 40 minutos después todos los accesos ya se habían agotado

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Boletos para concierto de BTS, agotados

Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

A las 9:00 hora local (15:00 GMT) comenzó la venta general de boletos, y menos de 40 minutos después todos los accesos ya se habían agotado, según reportaron usuarios en redes sociales.

Desde entonces, la web de Ticketmaster muestra el mensaje: "¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La promotora OCESA informó que 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual para las tres fechas, y todos los boletos disponibles se agotaron en 37 minutos.

La respuesta del público había sido "contundente" desde la preventa exclusiva para fans, el viernes 23, en la que los boletos asignados también se agotaron en menos de una hora, según en un comunicado la consultora de comunicación Zimat, con datos de Ticketmaster.

La consultora agregó que personas de más de 1.300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los conciertos en la capital mexicana

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

TRUMP ESTÁ "EN CONTRA" DE BAD BUNNY
TRUMP ESTÁ "EN CONTRA" DE BAD BUNNY

TRUMP ESTÁ "EN CONTRA" DE BAD BUNNY

SLP

El Universal

Boletos para concierto de BTS, agotados
Boletos para concierto de BTS, agotados

Boletos para concierto de BTS, agotados

SLP

El Universal

En 40 minutos después todos los accesos ya se habían agotado

ROMPE HISTÓRICO RÉCORD DE VENTAS
ROMPE HISTÓRICO RÉCORD DE VENTAS

ROMPE HISTÓRICO RÉCORD DE VENTAS

SLP

EFE

EL ÁLBUM ´21´ DE LA CANTANTE SE CONVIRTIÓ EN EL DISCO FEMENINO MÁS VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS, SUPERANDO OFICIALMENTE EL RÉCORD DE WHITNEY HOUSTON DESDE 1992 CON ´EL GUARDAESPALDAS´

ROBERT REDFORD SUNDANCE LE RINDE TRIBUTO
ROBERT REDFORD SUNDANCE LE RINDE TRIBUTO

ROBERT REDFORD SUNDANCE LE RINDE TRIBUTO

SLP

EFE