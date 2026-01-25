Boletos para concierto de BTS, agotados

Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

A las 9:00 hora local (15:00 GMT) comenzó la venta general de boletos, y menos de 40 minutos después todos los accesos ya se habían agotado, según reportaron usuarios en redes sociales.

Desde entonces, la web de Ticketmaster muestra el mensaje: "¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado".

La promotora OCESA informó que 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual para las tres fechas, y todos los boletos disponibles se agotaron en 37 minutos.

La respuesta del público había sido "contundente" desde la preventa exclusiva para fans, el viernes 23, en la que los boletos asignados también se agotaron en menos de una hora, según en un comunicado la consultora de comunicación Zimat, con datos de Ticketmaster.

La consultora agregó que personas de más de 1.300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los conciertos en la capital mexicana.