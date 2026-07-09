Catherine Zeta-Jones, Rod Stewart, Bryan Adams y más lamentan la muerte de Bonnie Tyler

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Celebridades lamentaron la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, y expresaron cariño y admiración por la estrella galesa del pop, nominada al Grammy. La cantante, conocida sobre todo por su voz ronca y por su poderosa balada, "Total Eclipse of the Heart", murió de manera inesperada en un hospital de Portugal donde recibía tratamiento por una enfermedad, informó su familia el jueves.

Bonnie Tyler murió en hospital de Portugal tras cirugía intestinal

Había sido hospitalizada en mayo en Faro, donde tenía una casa, para una cirugía intestinal de emergencia. Durante un periodo fue puesta en coma inducido y, según se informó el mes pasado, estaba mejorando.

Reacciones de celebridades tras fallecimiento de Bonnie Tyler

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Algunas reacciones destacadas:

Catherine Zeta-Jones

"Se me rompe el corazón con la noticia de que nuestra queridísima Bonnie Tyler ha fallecido. Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido una parte muy importante de mi vida. Aquí aparecemos fotografiadas juntas la noche anterior a mi boda. Cantó y lo dio todo en mi boda. Una mujer extraordinaria, con una voz a la altura. Una artista única, que con tanta facilidad podría haber sido comediante porque fue una de las personas más graciosas que he conocido. Gracias, Bonnie, por la alegría que le diste a tantos. Descansa en paz, hermosa dama. Siempre ´Keep A Welcome In The Hillsides´ de Gales será para ti. Envío mi cariño a Robert y a la familia. Que Dios los bendiga" — en Instagram

Rod Stewart

"Compartíamos estilos similares de vocalización. Era una buena amiga, alguien que de verdad conmovía el alma. Canto ´It´s A Heartache´ cada noche en la gira. Te extrañaré, querida Bonnie." — en Instagram

Bryan Adams

"La querida Bonnie Tyler falleció hoy; tenía una voz grandiosa y siempre estaré agradecido por su hermosa versión de 'Straight From The Heart'. Gracias, Bonnie. Descansa en paz" — en X

Katrina Leskanich, de Katrina and the Waves

"Estoy muy triste por Robert, por la familia extendida de Bonnie y por todo el mundo que amaba a Bonnie Tyler. Era increíblemente divertida para salir de gira: siempre riéndose, de corazón cálido y efervescente. Nunca habrá una voz tan reconocible al instante y tan distintiva. Se la extrañará muchísimo, pero, como Bonnie, sus canciones icónicas estarán en nuestros corazones para siempre." — en Instagram

Kevin Bacon

"Una de las grandes voces del rock. ... No podría imaginar una carrera de gallinas contra un tractor con ninguna otra canción. Descansa en paz" — en una declaración a Entertainment Weekly, en referencia al uso de "Holding Out For a Hero" de Tyler en su icónica película de 1984, "Footloose".

Tony Hadley

"Qué tristeza enterarme de lo de Bonnie Tyler. Era una mujer increíble, tan amable y cordial conmigo cuando yo era un artista joven. Con los años, nos vimos varias veces y siempre fue la misma Bonnie. Su voz era realmente asombrosa y, al estar a su lado, de verdad se podía sentir su fuerza. Una hermosa leyenda. Mis más sinceras condolencias a su querido esposo Bob, a su familia y a su maravillosa banda en este momento tan triste." — en Instagram

Sir Cliff Richard

"Otra amiga maravillosa que se va demasiado pronto. El entusiasmo contagioso de Bonnie por la vida entretuvo a tantos en todo el mundo, y ella fue una buena amiga para todos, incluido yo. Es una noticia impactante con la que despertar esta mañana, y envío mi cariño a su familia en este momento tan triste. Descansa en paz, Bonnie" — en Facebook