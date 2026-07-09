Pakistán busca avión de carga desaparecido con cinco tripulantes

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ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Cuadrillas de búsqueda y rescate de la Armada de Pakistán lucharon contra un fuerte oleaje el jueves, en el segundo día de la búsqueda de los cinco tripulantes del avión de carga que se estrelló en el mar Arábigo, informaron autoridades.

Acciones de la autoridad

El miércoles se recuperaron restos de la aeronave, sin indicios de los tripulantes desaparecidos.

La aeronave, operada por la compañía privada K2 Airways, reportó una falla en su sistema de navegación antes de perder contacto por radio y radar a última hora del martes, según la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

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Desde entonces, barcos y aeronaves han seguido rastreando aguas casi 300 kilómetros (180 millas) al suroeste de Karachi, donde el avión desapareció del radar cuando se aproximaba a la mayor ciudad de Pakistán procedente de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

La causa del accidente sigue bajo investigación.

¿Cómo ocurrió el accidente y qué se sabe de la búsqueda?

El fuselaje principal de la aeronave y los cinco tripulantes siguen desaparecidos, dijeron a The Associated Press dos funcionarios familiarizados con la situación, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar oficialmente con los medios. Indicaron que la búsqueda volvía a resultar difícil debido al fuerte oleaje.

El miércoles, la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán informó que buques de la Armada y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron y recuperaron restos unas 12 horas después que la aeronave desapareciera. Los escombros se recuperaron a unos 100 kilómetros (60 millas) de Ormara, una localidad costera en la costa suroccidental de Makran, en la provincia de Baluchistán.

La autoridad también publicó fotografías en X en que se ve a los equipos de búsqueda recuperando piezas de los restos del mar. Las autoridades señalaron que los escombros estaban dispersos en una amplia zona, y que los fuertes vientos, el oleaje y las corrientes oceánicas cambiantes arrastraban los restos flotantes lejos del lugar del desplome, lo que complicaba los esfuerzos para localizar a la tripulación desaparecida.

Por separado el jueves, la Armada de Pakistán rescató a los 20 tripulantes paquistaníes de un dhow de carga —una embarcación tradicional de madera utilizada para transportar mercancías a través del mar Arábigo y aguas cercanas— luego que comenzara a hundirse al este de Ormara.

En un comunicado, el Ejército detalló que la embarcación emitió una llamada de auxilio luego que comenzara a entrar agua. Señaló que, en respuesta a la llamada, se enviaron a la zona un buque y aeronaves de la Armada, rescatando a los 20 tripulantes, quienes reciben tratamiento médico.

El vicealmirante retirado Faisal Shah afirmó que la búsqueda de los restos principales de la aeronave perdida podría tomar meses o incluso años porque se cree que la aeronave se estrelló en una zona de unos 3.000 metros (9.800 pies) de profundidad, lo que requiere equipo especializado.

Explicó que recuperar escombros flotantes no necesariamente permite identificar el lugar exacto del accidente, porque el viento, las olas y las corrientes oceánicas pueden transportar los restos a grandes distancias.

Mencionó los desafíos que ilustró la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en 2014 y nunca ha sido localizado de manera concluyente pese a años de esfuerzos multinacionales de búsqueda.

K2 Airways identificó a los cinco tripulantes desaparecidos como el capitán Muhammad Rizwan Idris, el primer oficial Faisal Jatoi, los ingenieros de vuelo Muhammad Hamid y Muhammad Arif Siddiqui, y el encargado de carga de la aeronave Muhammad Taufiq Khan.

El primer ministro Shehbaz Sharif ha ordenado a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles en la búsqueda y manifestó su solidaridad con las familias de los desaparecidos.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán indicó que los datos de radar mostraron que la aeronave hizo un cambio brusco de rumbo y descendió rápidamente antes que se perdiera el contacto por radar y radio alrededor de las 9:21 de la noche del martes, a unos 287 kilómetros (178 millas) al oeste de Karachi.

Pakistán ha registrado varios accidentes aéreos mortales en las últimas décadas.

En mayo de 2020, un vuelo de Pakistan International Airlines que transportaba a 99 personas se estrelló en un vecindario densamente poblado cerca del aeropuerto de Karachi cuando intentaba aterrizar. Murieron todos menos dos de los 99 ocupantes a bordo. Una investigación gubernamental concluyó posteriormente que el incidente fue causado por un error humano de los pilotos y de los controladores de tráfico aéreo.