Brandon Peniche y Kristal Cid dan la bienvenida a Gia, su bebé arcoíris

Tras una dolorosa pérdida, la pareja celebra la llegada de su tercera hija, quien llega a completar a la familia integrada por Alessia y Bosco

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 11:21 a.m.
A
Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid le dieron la bienvenida a Gia, su bebé arcoíris, su tercera hija que llega a agrandar la familia integrada por Alessia y Bosco.

Con una foto y un emotivo mensaje, la pareja dio a conocer el nacimiento de su tercer bebé:

"Gi, bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris... llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día. Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo", se lee.

Gia llega después de que Kristal y Brandon sufrieran la pérdida de un bebé.

Un "bebé arcoíris" es un niño nacido después de una pérdida gestacional, fetal o neonatal. El término simboliza la esperanza y la nueva vida que llega después de un periodo de dolor y oscuridad, similar a cómo un arcoíris aparece tras una tormenta. Este bebé no reemplaza al que se perdió, sino que representa un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor renovado para los padres.

