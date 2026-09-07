logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Bruce Campbell revela que le pronosticaron cinco años de vida

El actor mantiene su actividad profesional y promociona la película

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 05:37 p.m.
A
Bruce Campbell revela que le pronosticaron cinco años de vida
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Bruce Campbell reveló que nada contra corriente; y es que, luego de ser diagnosticado de cáncer, los médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida.

      Bruce Campbell habla sobre su diagnóstico y pronóstico

      Durante su participación en el programa "The Adam Carolla Show", el actor de "Evil Dead" habló sobre su estado de salud, aunque no dio detalles respecto a su enfermedad.

      "Con el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero hablar, la situación actual es de cinco años", dijo Campbell.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Actitud y proyectos frente al cáncer

      Sin embargo, y pese al desalentador escenario, el actor dejó claro que no permitirá que esta situación determine cómo es que vivirá el resto de sus días, ni siquiera será la protagonista de su vida.

      "He decidido firmemente vivir con él, no morir a causa de él", señaló. Uno no muere de cáncer, muere por lo que el cáncer le hace. Hace cosas raras, y luego hay que afrontarlas y seguir adelante", afirmó.

      Campbell también explicó que está consciente de su padecimiento y sabe lo que sucede en su organismo por la información que recibe de sus doctores, pero no porque pase horas sumergido en la red, ya que hacerlo podría convertirse fácilmente en un laberinto.

      "Puedes participar en grupos de discusión con 10 mil hombres que tienen exactamente lo mismo que tú. Yo no me acercaría a eso ni con un palo de diez metros", comentó.

      De lo que sí está convencido es de continuar con sus proyectos y mantenerse activo profesionalmente hasta que su cuerpo lo permita, es por ello que actualmente promociona "Ernie & Emma", cinta que protagoniza.

      Fue en marzo pasado, cuando Campbell dio a conocer, a través de sus redes sociales, que había sido diagnosticado con cáncer y que reduciría sus apariciones públicas para concentrarse en su tratamiento y mejorar, aunque afirmó que no era curable.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bruce Campbell revela que le pronosticaron cinco años de vida
      Bruce Campbell revela que le pronosticaron cinco años de vida

      Bruce Campbell revela que le pronosticaron cinco años de vida

      SLP

      El Universal

      El actor mantiene su actividad profesional y promociona la película

      Netflix celebra 15 años y destaca inversión en industria audiovisual mexicana
      Netflix celebra 15 años y destaca inversión en industria audiovisual mexicana

      Netflix celebra 15 años y destaca inversión en industria audiovisual mexicana

      SLP

      El Universal

      El vicepresidente de Netflix para América Latina subraya la importancia del mercado mexicano.

      Daniela Spanic recuerda derrame cerebral que sufrió en 2007
      Daniela Spanic recuerda derrame cerebral que sufrió en 2007

      Daniela Spanic recuerda derrame cerebral que sufrió en 2007

      SLP

      El Universal

      Tras 19 años, Daniela Spanic detalla su proceso de recuperación y su dedicación actual a la pintura.

      Lila Downs respalda al reguetón y prepara colaboración
      Lila Downs respalda al reguetón y prepara colaboración

      Lila Downs respalda al reguetón y prepara colaboración

      SLP

      El Universal

      Lila Downs anuncia concierto en Auditorio Nacional para promover su disco.