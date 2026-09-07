Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana
Banda MS estrenó tema y Alejandro Fernández rindió homenaje a Vicente Fernández.
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El Festival Arre Pepsi Black cerró su cuarta edición en la Ciudad de México con dos jornadas dedicadas a la música regional mexicana y la asistencia de cerca de 77,500 personas.
Banda MS y Alejandro Fernández encabezaron las jornadas del sábado y domingo, respectivamente. La agrupación sinaloense puso el toque romántico con éxitos como "Mi mayor anhelo" y "Qué maldición", además de estrenar "10 de 10", mientras que Fernández rindió homenaje a su padre, Vicente Fernández, al interpretar clásicos como "El rey", "Estos celos" y "Volver, volver".
La lluvia fue protagonista durante buena parte del festival e incluso provocó una pausa temporal en las actividades del domingo. Sin embargo, los conciertos se reanudaron y el público permaneció en el recinto hasta el cierre, a cargo de Los Tucanes de Tijuana.
El cartel también incluyó a artistas como Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Edén Muñoz, La Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano, Víctor Mendivil y Marcos Villalobos.
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Con esta edición, el Arre reafirmó su apuesta por mantener vigente la música regional mexicana y reunir a distintas generaciones de seguidores en la capital del país.
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