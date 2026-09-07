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Presunto feminicida de Tatiana planeaba huir a Tamaulipas

Las autoridades detallan que el homicidio ocurrió en un establecimiento sobre la carretera 57

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2026 11:19 a.m.
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Foto: FGE

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      Juan N., presunto asesino de Tatiana Vanessa Almanza García, ciudadana colombiana de 32 años de edad, reportada como desaparecida el pasado 25 de agosto con destino a la capital potosina, pretendía fugarse al estado de Tamaulipas, de donde es originario.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien complementó que el próximo fin de semana se resolverá la situación jurídica del imputado, dado que solicitó la duplicidad del término constitucional, es decir, 72 horas más.

      Refirió que las indagatorias iniciales establecen que la pareja ingresó a un establecimiento ubicado en la carretera 57, lugar donde él presuntamente la mató mediante estrangulamiento para luego esposarla y envolver el cadáver en un tapete.

      La fiscal reveló que, para no ser identificado, el sujeto retiró las placas y cambió los retrovisores del automóvil en que se movilizaba.

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      Además de referir que Juan N. y Tatiana Vanessa ya habían salido con anterioridad, precisó que la carpeta de investigación se indaga por feminicidio en concurso real con delito relacionado con la desaparición de personas.

      "Tenemos videograbaciones donde el vehículo posteriormente sale. El personal de servicio no encontró ningún indicio en la habitación que pudiera presumirse que ahí hubiera ocurrido un homicidio", concluyó.

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