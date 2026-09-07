logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump publica mapa con franjas de EE.UU. sobre México y Canadá

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que México no será colonia ni protectorado.

Por EFE

Septiembre 07, 2026 05:14 p.m.
A
Donald Trump publica mapa con franjas de EE.UU. sobre México y Canadá
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Redacción Internacional, 7 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

      Donald Trump y sus ambiciones territoriales

      Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

      El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reacciones oficiales y contexto

      No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

      Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

      El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Donald Trump publica mapa con franjas de EE.UU. sobre México y Canadá
      Donald Trump publica mapa con franjas de EE.UU. sobre México y Canadá

      Donald Trump publica mapa con franjas de EE.UU. sobre México y Canadá

      SLP

      EFE

      La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que México no será colonia ni protectorado.

      Rusia cierra consulado alemán en San Petersburgo tras conflicto diplomático
      Rusia cierra consulado alemán en San Petersburgo tras conflicto diplomático

      Rusia cierra consulado alemán en San Petersburgo tras conflicto diplomático

      SLP

      AP

      La medida es respuesta al cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en Berlín por parte de Alemania.

      Aplazan de nuevo inicio de juicio a exguerrilleros por supuesto intento de ataque a Bukele
      Aplazan de nuevo inicio de juicio a exguerrilleros por supuesto intento de ataque a Bukele

      Aplazan de nuevo inicio de juicio a exguerrilleros por supuesto intento de ataque a Bukele

      SLP

      EFE

      Solicitan traslado de procesados a sala de audiencia para evitar más retrasos en el proceso penal.

      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?
      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

      SLP

      El Universal

      La publicación alcanzó más de 33 millones de reproducciones y provocó reacciones divididas.