Lila Downs respalda al reguetón y prepara colaboración

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Lila Downs no le cierra la puerta al reguetón. La cantante, reconocida por llevar la música mexicana y sus raíces a distintos escenarios del mundo, aseguró que disfruta de las nuevas expresiones urbanas, incluso aquellas que abordan abiertamente la sexualidad.

Durante un encuentro con medios, la intérprete de "La Sandunga" habló sobre las colaboraciones que prepara con artistas del género y defendió la libertad con la que algunas cantantes, entre ellas Cachirula, hablan sobre el deseo y la sexualidad a través de sus canciones.

"A mí me encanta la parte sexual. Digo, yo creo, es como abrir una puerta, un permiso que tenemos nosotras de expresar nuestra sexualidad. Están quizá muy adelantadas a su época porque aún está mal visto", expresó.

Para Downs, el reguetón dejó de ser una expresión musical pasajera para convertirse en uno de los sonidos que han marcado las últimas décadas. Por ello, considera que también existe una mayor apertura para disfrutarlo y utilizarlo como una herramienta de expresión.

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"Yo creo que ya el reggaetón ya predominó la escena hace casi 30 años. Entonces yo creo que ya estamos más abiertos. Y, además, finalmente creo, es la música, lo que nos mueve. Si nos hace movernos y nos hace sentir", señaló.

La cantante también fue cuestionada sobre la posibilidad de trabajar junto a Cachirula, una artista que ha llamado la atención por sus letras de contenido sexual.

Downs no descartó la idea. Por el contrario, aseguró que estaría dispuesta a compartir una canción con ella, aunque todo dependerá de que ambas encuentren el momento adecuado para hacerlo.

"Así que vamos a decirle a Cachirula que a ver cuándo", comentó entre risas.

La posibilidad de esta colaboración mostraría otra faceta de Downs, quien a lo largo de su trayectoria ha mezclado géneros y tradiciones para construir una propuesta musical propia.

Mientras explora nuevas posibilidades musicales, Lila Downs también prepara una fecha especial en la Ciudad de México. La cantante llegará al Auditorio Nacional el próximo 1 de noviembre, justo durante las celebraciones de Día de Muertos.

El concierto forma parte de la promoción de su más reciente disco, "Cambias mi mundo", y también será una oportunidad para reencontrarse con sus grandes éxitos en una fecha que tiene un significado especial para la artista.

"Son fechas sagradas para todas y para todos en México. Y yo creo que la gente a nivel internacional empieza también a apreciar ese cariño y esa divinidad que ponemos sobre nuestros ancestros y que le damos a las abuelas de las abuelas", explicó.

Para esta presentación, Downs prepara un espectáculo en el que la música estará acompañada por elementos de la cultura mexicana y referencias al folclore nacional, en una celebración que busca conectar la tradición del Día de Muertos con su propuesta musical.