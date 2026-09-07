logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a presunto feminicida de colombiana

Se estableció que fue ultimada a tres días de su desaparición en un inmueble de la ´57

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a presunto feminicida de colombiana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre señalado del feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa N., localizada sin vida en el municipio de Villa de Reyes, fue capturado por la Fiscalía General del Estado luego de que las investigaciones arrojaron su supuesta autoría en el crimen

      La joven mujer fue vista por última vez el 25 de agosto y, de acuerdo a la Fiscalía, se le mantuvo cautiva en un inmueble ubicado en la carretera a Méxi      co hasta el día 28, cuando finalmente se le privó de la vida y el cuerpo fue tirado en un predio donde se localizó.

      La Fiscalía informó que, a través de la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas, cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan "N", por la presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por el deceso de Tatiana "N".

      A pesar de que desde el 25 de agosto se perdió contacto con la mujer, fue hasta el día 31 que los familiares la reportaran como no localizada ante la Fiscalía General del Estado y se emitió una ficha de búsqueda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con ello, al día siguiente, el primero de septiembre, agentes ministeriales y elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo su localización, sin vida en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

      Por lo anterior, la Fiscalía amplió las acciones de investigación y trabajo de campo. Tras la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la víctima había sido reportada como vista por última vez, la Policía de Investigación estableció la identidad del probable responsable y solicitó a un Juez de Control la orden de captura correspondiente.

      En su denuncia, familiares de la víctima reportaron a la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas que dejaron de tener comunicación con la joven de 32 años, de origen colombiano, desde el pasado 25 de agosto, por lo que decidieron contactarse con autoridades estatales para que emprendieran su búsqueda.

      Las investigaciones arrojaron que la víctima habría sido privada de la vida el 28 de agosto dentro de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital del Estado y su cuerpo movido del lugar de los hechos a bordo de un vehículo.    

      El imputado será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. 

      LEA TAMBIÉN

      Familiares identifican cuerpo de Tatiana; fue estrangulada: FGE

      La mujer colombiana desapareció tras llegar a San Luis Potosí y fue reportada días después

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa
      Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa

      Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa

      SLP

      Redacción

      El ahora occiso fue arrestado tras un percance vial en el que ocasionó daños a varios autos

      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles
      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles

      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      Se trata de tres presuntos vendedores de drogas y "halcones", se aseguró un auto en que huyeron

      Capturan a maleantes en la capital y en San Ciro de Acosta
      Capturan a maleantes en la capital y en San Ciro de Acosta

      Capturan a maleantes en la capital y en San Ciro de Acosta

      SLP

      Redacción

      Dos heridos deja la volcadura de un carro
      Dos heridos deja la volcadura de un carro

      Dos heridos deja la volcadura de un carro

      SLP

      Redacción

      El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic