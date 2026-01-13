logo pulso
Adidas lanza jersey retro de la Selección Mexicana

Por El Universal

Enero 13, 2026 01:33 p.m.
A
Adidas lanza jersey retro de la Selección Mexicana

La fiebre mundialista sigue en aumento y este martes, Adidas lanzó nueva indumentaria de la Selección Mexicana.
En esta ocasión, los nuevos productos tricolores son una edición retro basada en el Mundial de México 1986, el segundo que se llevó a cabo en suelo nacional hace 40 años.
La playera es una reedición a la camiseta que utilizó la Selección Mexicana en dicha Copa del Mundo. Verde, con cuello y las franjas tradicionales de la marca, de color blanco; el escudo también es como el de 1986.
También fue lanzada una chamarra con características retro y con el color verde como el más predominante; los vivos rojos y blancos acompañan la prenda.
Las Selecciones de Argentina, Colombia y Chile también presentaron playeras retro. La Albiceleste basó su nueva indumentaria en el Mundial Alemania 2006; primera Copa del Mundo de Lionel Messi.
Mientras que Colombia y Chile lanzaron sus camisetas con base en las ediciones 1990 y 1994, respectivamente.
¿Cuánto cuesta la indumentaria de México?
La nueva ropa de la Selección Mexicana tiene los siguientes costos: Playera dos mil 499, chamarra tres mil 999 y el pants mil 999.

SLP

El Universal

