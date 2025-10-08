Building the Band: Liam Payne en su última aparición

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A casi un año de la muerte de Liam Payne, su última aparición en pantalla vive en "Building the Band", el reality musical de Netflix que se estrenó el pasado julio de 2025. Lo que comenzó como una competencia para encontrar "la banda perfecta" terminó convirtiéndose en un homenaje involuntario a una de las voces más queridas del pop británico.

"Building the Band "reunió a 50 artistas de todo el mundo con un mismo objetivo: formar un grupo capaz de conquistar al público. Durante la primera fase, los participantes cantaron a ciegas frente a sus compañeros, enviando "me gusta" a quienes consideraban sus posibles aliados musicales.

Solo los artistas con más afinidad y votos lograron avanzar, hasta conformar seis bandas que compitieron entre sí por un premio de 500 mil dólares y el título de "la banda perfecta".

El formato, mezcla de "The X Factor" y "The Voice", destacó por su enfoque humano: mostraba el proceso real de crear música en conjunto, con sus choques de ego, vulnerabilidad y amistad.

El jurado del programa estaba conformado por estrellas pop: AJ McLean (Backstreet Boys), Kelly Rowland (Destiny´s Child), Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) y Liam Payne, quien representaba el legado de One Direction, la boy band que marcó a toda una generación.

La producción se filmó durante el verano de 2024 en Manchester, y las actuaciones finales se grabaron a finales de agosto, apenas semanas antes de la trágica muerte de Payne en octubre de ese mismo año.

El estreno del programa, el 9 de julio de 2025, coincidió simbólicamente con el 15º aniversario de One Direction.

Building the Band: Un año sin Liam Payne

Liam James Payne (1993–2024) fue más que una exestrella juvenil. Desde su debut en The X Factor hasta su consagración con One Direction y su posterior carrera en solitario, demostró una versatilidad que lo llevó del pop adolescente al R&B y la electrónica.

Con temas como "Strip That Down" y "For You" (junto a Rita Ora), conquistó las listas globales y vendió más de 18 millones de sencillos. Pero detrás del éxito también había sombras: el cantante británico habló abiertamente sobre sus luchas con la salud mental y el abuso de sustancias.

Su fallecimiento, el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, en Buenos Aires, conmocionó al mundo entero. En redes sociales, millones de fans alrededor del planeta se unieron para recordarlo, mientras su tema "Teardrops" se convirtió en un himno de despedida que volvió a colocarlo en las listas de popularidad.

A pocos días de que se cumpla un año de su partida, Building the Band adquiere un nuevo significado donde Liam aparece sonriente y lleno de vida.

Durante el show, se muestra empático, sonriente y profundamente involucrado con los concursantes. Más que un juez, fue un mentor que entendía el miedo de ser joven y perseguir un sueño en la música.

Todos los episodios de "Building the Band" están disponibles exclusivamente en Netflix, en formato de ocho capítulos que se estrenaron entre el 9 y el 23 de julio de 2025.