CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Laboran bajo protesta en el Tec de SLP

Las manifestaciones se originaron hace 5 semanas por acusaciones contra el director

Por Huasteca Hoy

Octubre 08, 2025 02:20 p.m.
A
Por quinta semana consecutiva, el personal sindicalizado del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí mantuvo su protesta pacífica, colocando lonas y carteles con mensajes como "Trabajando bajo protesta" y diversas consignas dirigidas al director del plantel, Diego Bárcenas Torres.

Las manifestaciones se originan a partir de las acusaciones contra el directivo, a quien señalan por ejercer una gestión marcada por la falta de transparencia, el divisionismo y el hostigamiento laboral.

La Secretaria General del sindicato, Rosario Villaseñor Oliver, explicó que estas acciones forman parte de una movilización permanente en defensa de los derechos laborales, así como una exigencia de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la representación sindical legítimamente electa, la cual aseguró ha sido ignorada por la Dirección desde su toma de protesta.

Insistió que los mensajes de inconformidad se desplegaron en salones, cubículos, laboratorios, áreas de informática y oficinas administrativas, evidenciando el descontento generalizado entre docentes y personal de apoyo.

Finalmente, subrayó que las protestas continuarán de manera ordenada, pacífica y respetuosa, pero con firmeza, hasta que las oficinas centrales del Tecnológico Nacional de México determinen la destitución de Diego Bárcenas Torres, ante la falta de diálogo o negociación con él.

