Celebran 258 aniversario de la fundación de Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebró el 258 aniversario de la fundación del municipio con una serie de actividades culturales y académicas, entre ellas la entrega de reconocimientos a destacadas y destacados soledenses por su trayectoria en diversos ámbitos.

El evento se llevó a cabo en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango", donde se reconoció a Carlos Nieto Velázquez, Adriana Zapata Alvarado, José Inés Mireles Vázquez, Nubia Cecilia Vázquez Lugo, José Luis Noyola Morales, Prof. Ortilia Vega Díaz, María Fernanda Solís Cruz, María del Socorro Terrones Ávila, Gabriel Isaí Martínez Razo, Heriberto López Mendoza y Gabriel Hernández Acevedo, quienes fueron ovacionados por su destacada labor en educación, cultura, deporte, gastronomía, ciencia y labor social, entre otros campos.

La ceremonia contó con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), que interpretó diversas piezas musicales para el público asistente.

Como parte de los festejos, se inauguró la exposición fotográfica "Soledad en el paso de la historia", instalada en el lobby del recinto cultural. La muestra incluye imágenes en blanco y negro que retratan la evolución del municipio desde su fundación en 1767.

Posteriormente, continuó una conferencia magistral impartida por el Colegio de San Luis (COLSAN) en la que se abordaron los momentos más representativos de la historia soledense y la conferencia "Un reloj único en el mundo", a cargo del cronista municipal Amado Juan Sánchez Cabrera, quien compartió datos históricos y anécdotas sobre uno de los símbolos más emblemáticos del municipio.

El programa concluyó con la presentación del autor y compositor Heriberto López con su obra "Danzón Apasionados" dedicada a Soledad.