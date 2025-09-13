logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 03:50 p.m.
A
Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

La noche del 15 de septiembre no solo será de tradiciones y gritos, también de rock. Caifanes subirá al escenario para ofrecer un concierto como parte de las celebraciones patrias, y aquí te contamos los detalles.

¿En dónde se presentará Caifanes?

A través de las redes sociales de la agrupación se confirmó que se presentarán en la Alcaldía Venustiano Carranza el próximo lunes, a partir de las 21:00 horas. El evento será totalmente gratuito y no contará con zonas VIP.
La cita es en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, CP 15900, Ciudad de México. La forma más sencilla de llegar es tomando la Línea 9 (café) del Metro y bajando en la estación Velódromo; de ahí, hay que caminar entre 10 y 12 minutos hacia el norte por Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

El legado de Caifanes

La agrupación de rock en español lanzó su primer disco el 28 de agosto de 1988. Integrada en aquel entonces por Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, la banda bautizó, posteriormente, el material simplemente como Volumen 1, que incluyó temas como "Viento", "Mátenme porque me muero" y "Cuéntame tu vida".
En un panorama donde el rock tenía pocos espacios en la radio, Caifanes logró hacerse escuchar con su versión de "La negra Tomasa", una adaptación de cumbia que los catapultó a finales de ese mismo año.
Tres décadas después, la banda sigue siendo un referente. En 2017 llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, se han presentado en escenarios como el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes. En 2025 estrenaron su más reciente sencillo, "Y caíste".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias
Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

SLP

El Universal

Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal
Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal

Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal

SLP

El Universal

Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés

Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés

SLP

El Universal

Oasis en México: La espera cobró sentido
Oasis en México: La espera cobró sentido

Oasis en México: La espera cobró sentido

SLP

El Universal

Liam y Noel Gallagher han vuelto juntos y hasta Tláloc pausó la lluvia