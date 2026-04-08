Cancelan concierto de Caifanes en Centro Ceremonial Otomí

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El concierto de

programado para el próximo 18 de abril de 2026 en el

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, en Temoaya, Estado de México, fue cancelado de manera definitiva, informó laa través de un comunicado oficial.De acuerdo con la empresa, laresponde aajenas tanto a la agrupación como a la organización del evento, a pesar de que inicialmente se contaba con la autorización oficial vigente emitida por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna ().Sin embargo, el pasado 27 de marzo, la propianotificó que ya no podía sostener el permiso previamente otorgado, argumentando condiciones que afectan laen la zona. Según el organismo, la región no cuenta actualmente con las condiciones adecuadas para la realización del evento.Ladestacó que había cumplido con todos los requisitos solicitados por lascorrespondientes antes de recibir esta notificación.Ante laofrecióal público y reconoció lapara los seguidores de la banda:"Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción".Asimismo, se informó que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio, a través de los canales oficiales de venta. Los asistentes deberán iniciar el proceso demediante la sección de ayuda en el sitio web de