Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara por violencia

La suspensión del concierto se debe a la inseguridad tras operativo federal en Tapalpa.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:45 p.m.
A
Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara por violencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La

ola de violencia
que se desató esta mañana en Jalisco

derivo en la cancelación de varios eventos masivos, actividades públicas y espectáculos en distintos puntos del estado.
Entre las suspensiones se encuentra el concierto que la cantante estadounidense, Kali Uchis, tenía programado esta noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara.
La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de OCESA, donde sin dar mayores detalles y aludiendo a "causas ajenas al artista" confirmaron la suspensión definitiva del evento.
"Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo", se puede leer en el texto.
La promotora también detalló que los reembolsos se harán conforme al método de compra: de forma automática para quienes adquirieron boletos en línea y directamente en la taquilla para compras físicas.
La situación de inseguridad se desató tras un operativo realizado por fuerzas federales en municipio de Tapalpa, y en el que, según reportes preliminares, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó bloqueos, incendios y la activación de un Código Rojo por parte de las autoridades.
La cancelación del concierto se suma a una serie de suspensiones de eventos masivas que incluyen actividades deportivas, culturales y académicas.

