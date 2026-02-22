Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara por violencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La

que se desató esta mañana en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

derivo en la cancelación de varios eventos masivos, actividades públicas y espectáculos en distintos puntos del estado.Entre lasse encuentra elque la cantante estadounidense,, tenía programado esta noche en elde Guadalajara.La noticia fue dada a conocer a través de lasde, donde sin dar mayores detalles y aludiendo a "al" confirmaron ladel evento."Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al, al promotor y al recinto, el show deprogramado para hoy 22 de febrero en elno se llevará a cabo", se puede leer en el texto.La promotora también detalló que losse harán conforme al: de forma automática para quienes adquirieron boletos en línea y directamente en lapara compras físicas.La situación de inseguridad se desató tras un operativo realizado por fuerzas federales en municipio de, y en el que, según reportes preliminares, fue abatido, "El Mencho", líder del CártelNueva Generación, lo que provocó bloqueos, incendios y la activación de un Código Rojo por parte de las autoridades.La cancelación delse suma a una serie dede eventos masivas que incluyen, culturales y académicas.