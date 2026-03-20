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Chuck Norris agradeció a sus fans en último mensaje

Carlos Ray Norris fue reconocido por su carrera en cine, así como su rol como padre y abuelo

Por El Universal

Marzo 20, 2026 09:30 a.m.
A
Chuck Norris agradeció a sus fans en último mensaje

Nueve días antes de que falleciera el actor Chuck Norris, compartió lo que sería su último mensaje público que hoy cobra un tono de despedida.

"No envejezco. Subo de nivel", escribió el actor y leyenda de las artes marciales el día de su cumpleaños, en una publicación en la que agradeció la vida, su estado de salud y el cariño de sus seguidores:

"Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga".

El mensaje está acompañado de un video en el que aparece entrenando al aire libre.

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Chuck Norris y su legado en el cine de acción

Reconocido como una de las grandes figuras del cine de acción, Norris construyó una sólida carrera en Hollywood tras destacar como campeón mundial de karate.

Su popularidad creció a partir de su participación en "Way of the Dragon", junto a Bruce Lee, y se consolidó en los años 80 con películas como "Missing in Action" y "Delta Force". Más tarde alcanzó a nuevas generaciones con la serie televisiva "Walker, Texas Ranger", que lo convirtió en un ícono de la cultura popular.

Vida personal y valores de Carlos Ray Norris

Fuera de la pantalla, Carlos Ray Norris —su nombre real— fue también un hombre profundamente familiar. Estuvo casado en dos ocasiones y fue padre de cinco hijos, además de abuelo, rol que su familia ha destacado como uno de los más importantes en su vida. De acuerdo con sus seres cercanos, el actor se caracterizó por su fe, su disciplina y su cercanía con los suyos, valores que marcaron tanto su vida personal como profesional.

Su último mensaje, cargado de optimismo y gratitud, hoy resuena entre sus seguidores como un reflejo de la actitud con la que enfrentó la vida: con fortaleza, humor y una conexión constante con su público.

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