Fotos | Diseñador de Fátima Bosch es de la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Uno de los creadores del vestuario de Miss Universo es un diseñador originario de Tampacán, municipio de la Huasteca Potosina.

Fernando Ortiz, quien ha sido diseñador para eventos nacionales e internacionales desde hace tiempo se anotó un triunfo más cuando Fátima Bosch, la soberana de la belleza en el mundo.

La ganadora desfiló con su traje típico nacional, inspirado en la diosa Xochiquétzal, diosa de la belleza, precisamente en la mitología azteca y que en náhuatl quiere decir "flor preciosa".

El diseñador originario de uno de los municipios más alejados de la Huasteca, en el confín sur, presumió fotos con la ganadora del certamen de belleza, mientras ella lo vestía.