Reyli ofrece concierto en Auditorio Nacional con éxitos de Elefante
Reyli compartió con sus seguidores planes de matrimonio y momentos clave de su carrera musical.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Como cuchillo en la mantequilla,Reyli Barba subió al escenario del Auditorio Nacional
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, cerca de las 21:00 horas, del miércoles, para dar un recorrido íntimo por su historia musical.
El de Chiapas recordó varios pasajes de los 36 años de trayectoria con los que cuenta, incluso aquellos baches que le tocó sortear, cantinas que en su momento fueron clave en su creatividad y ahora son un amargo recuerdo.
"Treinta y seis años llevo habitando en esta ciudad, vine a los 17 y ha sido un recorrido tan bonito, los baches también fueron buenos, sí, las cantinas fueron fundamentales, aunque ahora no las visito", dijo.
Desde hace más de una década Reyli decidió recomponer el camino y dejar los vicios atrás, vivencia que estuvo presente a lo largo de la noche entre canciones como en un pequeño discurso previo a "Así es la vida".
"Gracias a Dios, sólo por hoy, me quité mil problemas de encima y 25 kilos que ya eran demasiados, ahora mi madre dice que hasta guapo me veo muy mala de todo, Bueno, y que no me traigan más botellas", señaló.
"El Abandonado", "Sabir a chocolate" y "Si supieras" fueron de las más coreadas de la noche, mismas que perteneces a la época en la que Barba lideraba Elefante.
Entre los temas de la agrupación que interpretó, uno muy significativo para él fue "Nada es para siempre", que apuntó, fue como una premonición de lo que sucedería con la banda.
"La siguiente canción es difícil de cantar para mí estábamos grabando el disco blanco con mis hermanos paquidermos, ya el sabor de la separación venía cada vez más grande, era una separación sana, la verdad. Importantísima en nuestras carreras, una gran decisión para ambas partes".
En medio del show decidió traer un poco de mariachi al igual que en su más reciente disco "A Caballo" con éxitos nacionales como "El Rey", finalizando la intervención del Mariachi de América con la participación improvisada de Majo Aguilar.
Desde los asientos del Auditorio Nacional, la cantante subió en jeans y playera tras la invitación de Reyli para cantar "16437 días", tema que comparten en el álbum.
Las sorpresas no faltaron en el recinto, pues Barba compartió con sus fans que tiene planes de casarse el próximo año con su novia Tatiana.
Así como él, el cierre del concierto cayó a la perfección cuando pasadas las 23:00 se escuchó el ansiado "como cuchillo en la mantequilla", intro de "Amor del bueno", uno de sus temas más emblemáticos, con lo que puso el broche dorado a la noche.
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