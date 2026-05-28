Niño Godzilla: ¿qué es el fenómeno que podría impactar al mundo?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El posible regreso de "

" mantiene bajo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a especialistas y autoridades meteorológicas, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtiera una alta probabilidad de que el fenómeno se fortalezca durante los próximos meses.En México, investigadores de laya analizan los posibles efectos que tendría sobre las lluvias, las sequías y la temporada de huracanes.Aunque todavía existesobre su intensidad real, científicos han comenzado a hablar de un posible escenario conocido popularmente como "", uncapaz de alterar el clima a escala global y provocar impactos severos en distintas regiones del planeta.El término "" no pertenece oficialmente a la comunidad científica, pero comenzó a utilizarse tras el histórico episodio registrado entre 2015 y 2016, considerado uno de los eventos de "" más intensos de las últimas décadas.De acuerdo con, investigadora dely Limnología de la, este fenómeno ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial permanecen varios meses con temperaturas muy por encima de lo habitual. En aquel episodio, la anomalía térmica superó los 2.5 grados centígrados, algo que modificó patrones climáticos en distintos continentes."No es un término científico, pero ayuda a dimensionar la magnitud de estos eventos extremos", comentó.La investigadora explicó que los efectos de este calentamiento no se quedan únicamente en el Pacífico, sino que terminan, temperaturas yen varias partes del mundo.Aunque las alertas por un posible "Súper" o "" han generado preocupación, el panorama para México en el corto plazo luce menos crítico de lo previsto. Dante Sinohé Hernández Padrón, investigador de la Conagua, informó que el país logró unadel 94% tras la sequía de 43 meses que finalizó en 2025, por lo que se prevé que 2026 cierre sin una sequía generalizada.Sin embargo, especialistas de lay del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que el riesgo aún no desaparece. Aunque las condiciones climáticas previstas para finales de este año se mantienen dentro de parámetros considerados normales, el escenario podría complicarse en 2027. Si las temperaturas globales continúan con la tendencia récord registrada en años recientes, México podría entrar en un nuevo ciclo de sequía severa., coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la, señaló que losactuales muestran similitudes con algunos de los eventos de "" más intensos registrados en la historia moderna, incluidos los ocurridos en 1982-1983, 1997-1998 yEl especialista explicó que, aunque todavía no puede confirmarse un escenario extremo, sí existe una probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad de moderada a alta, e incluso supere registros previos.Además, advirtió que el contexto actual es distinto al de décadas anteriores, debido a que el planeta ya presenta un calentamiento aproximado decentígrados respecto a laEse incremento, combinado con unde "", podría elevar temporalmente la temperatura global hasta niveles cercanos a 1.8 grados, acelerando fenómenos meteorológicos extremos y aumentando riesgos para la agricultura, el acceso al agua y la economía.