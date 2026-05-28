¡VIVAN LOS NOVIOS!

Paulina Cantú Flores y Gerardo Somohano Martínez realizaron uno de sus máximos anhelos, al unir sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Testificaron el enlace de sus hijos:Jaime Cantú y Araceli Flores, Gerardo Somohano y Flor Isela Martínez. Con los novios estuvieron sus hermanos, familiares y amigos cercanos.

El presbítero Rubén Pérez les transmitió un cálido mensaje en la ceremonia, que se efectuó en el templo de San Agustín.

Les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio, que les entregaron sus padrinos.

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Al finalizar la celebración, en un espléndido banquete de bodas, los nuevos esposos compartieron su felicidad con sus invitados, quienes los felicitaron y desearon prosperidad.