Consejos para proteger tu celular en conciertos y eventos masivos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los conciertos son eventos sumamente aglomerados, donde los asistentes buscan pasar un momento agradable al conocer a sus artistas favoritos y cantar parte de su repertorio.

Pero también son los lugares ideales para que los delincuentes busquen sustraer los celulares y otras pertenencias. Por eso, es importante que antes de ir a un espacio con tumultos, pongas práctica estas recomendaciones.

¿Cómo cuidar tu celular en lugares con mucha gente?

Si eres una persona que constantemente acude a festivales, conciertos, manifestaciones, partidos o cualquier otro evento en el que haya gran aforo, sigue estos consejos para cuidar tu celular y cualquier objeto de valor:

No coloques tus tarjetas, dinero o identificaciones en la funda de tu celular, ya que en caso de que te lo roben también se quedarán con tus documentos.

Si no cuentas con bolsillos en tu ropa, pídele a uno de tus acompañantes que guarde tus pertenencias.

Procura vestir con ropa que tenga bolsillos internos o que los exteriores tengan cierres.

Por ningún motivo pongas tu celular o tus pertenencias importantes en los bolsillos traseros del pantalón.

Si estarás grabando el concierto, procura sujetar muy bien tu dispositivo para que no te lo arrebaten ni se caiga al suelo.

Antes de entrar al concierto o de asistir a lugares aglomerados, sube todo el volumen de las llamadas y notificaciones. Si se pierde, podrás localizarlo con el tono.

Siempre activa la ubicación de tu celular y compártela con tus contactos de confianza.

Carga bolsillos de mano, cangureras o mochilas pequeñas para llevar tus objetos de valor; procura usarlas hacia el frente para que las tengas a la vista.

¿Qué hacer en caso de que te roben tu celular?

Si te roban tu celular en un concierto, en la calle o en cualquier espacio público, hay diversas medidas a las que puedes recurrir para localizarlo. Pero considera que antes de salir de casa tendrás que tener activadas ciertas funciones como la ubicación.

Al ser víctima de un robo, los pasos que debes realizar de inmediato son:

Bloquea tu dispositivo Android: Con ayuda de otro celular y con la opción "Encontrar mi dispositivo", intenta rastrear la ubicación de tu teléfono por medio de tu cuenta de Google y su ubicación.

Bloquea tu iPhone: Similar al método anterior, utiliza el servicio "Find My iPhone" para localizar tu dispositivo por medio de tu cuenta iCloud, utilizando otro celular Apple o vía internet en iCloud.com/find.

Comunícate con tu compañía telefónica para solicitar la suspensión de tu línea y que no sea usada por otras personas con fines ilícitos.

Da aviso a las autoridades cercanas del lugar donde ocurrió el robo, así podrás recibir ayuda para recuperar tu celular y levantar la denuncia.

Por último, contacta a tus conocidos y diles que te han robado tu dispositivo, esto para que sepan lo que ocurrió y no respondan posibles mensajes o llamadas de extorsión.