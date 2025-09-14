logo pulso
MARTHA HIGAREDA Y LEWIS HOWES REVELAN EL SEXO DE SUS BEBÉS: SERÁN NIÑAS

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
MARTHA HIGAREDA Y LEWIS HOWES VIVIERON UN MOMENTO MUY ESPECIAL AL REVELAR, ANTE CIENTOS DE PERSONAS, EL SEXO DE LOS DOS BEBÉS QUE ESPERAN, LA PAREJA SE COMPROMETIÓ FRENTE A DECENAS DE PERSONAS CUANDO EL CONFERENCISTA LEWIS LE PIDIÓ MATRIMONIO A LA ACTRIZ MEXICANA EN SEPTIEMBRE DE 2023. LA PAREJA COMENZÓ 

UNA RELACIÓN Y CASARSE EN FEBRERO DE 2025. LA NOTICIA DE SU EMBARAZO SORPRENDIÓ A SUS SEGUIDORES CUANDO SE DIO A 

CONOCER EN JUNIO, Y HACE UNOS DÍAS ANUNCIARON QUE NO SÓLO

 SE TRATA DE UN BEBÉ, SINO DE DOS.  Y SERÁN NIÑAS. 

