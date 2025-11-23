logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Cristiano Ronaldo anota gol de chilena en Arabia Saudita

El astro portugués marca un gol memorable en la Liga de Arabia Saudita

Por El Universal

Noviembre 23, 2025 03:27 p.m.
A
Cristiano Ronaldo anota gol de chilena en Arabia Saudita

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes jugadores de la historia, volvió a demostrar su gran calidad en el campo al protagonizar un espectacular gol en la Liga de Arabia Saudita.

El atacante portugués, quien en la reciente fecha FIFA clasificó con su país a la Copa del Mundo, regresó a la actividad con el Al-Nassr y, en un juego lleno de emociones, definió con una chilena el partido.

Ronaldo, quien cerró la gran actuación de su club, que venció (4-1) al Al Khaleej Club, aprovechó un gran centro y, sin pensarlo, se tiró para hacer la definición, misma que hizo recordar su gol de hace unos años en la Champions League ante Juventus.

La anotación llegó de inmediato a las redes sociales, plataformas en las que los usuarios aplaudieron su talento, mismo que a los 40 años parece no tener final, manteniendo el objetivo de levantar el campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con la victoria, Al-Nassr sumó su noveno triunfo de la temporada, alcanzando el primer lugar de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre Al-Hilal FC, su más cercano perseguidor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cristiano Ronaldo anota gol de chilena en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo anota gol de chilena en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo anota gol de chilena en Arabia Saudita

SLP

El Universal

El astro portugués marca un gol memorable en la Liga de Arabia Saudita

Raúl Rocha Cantú y el polémico contrato con Pemex en Miss Universo
Raúl Rocha Cantú y el polémico contrato con Pemex en Miss Universo

Raúl Rocha Cantú y el polémico contrato con Pemex en Miss Universo

SLP

El Universal

Fátima Bosch se convierte en Miss Universo 2025 en una edición marcada por la controversia

Fátima Bosch recibe respaldo de la Iglesia Católica tras ganar Miss Universo
Fátima Bosch recibe respaldo de la Iglesia Católica tras ganar Miss Universo

Fátima Bosch recibe respaldo de la Iglesia Católica tras ganar Miss Universo

SLP

El Universal

Fátima Bosch, coronada como Miss Universo 2025, ha generado apoyo religioso al mostrar su devoción en un concurso de belleza de renombre internacional.

Don Omar cierra con éxito el primer día del Flow Fest 2025
Don Omar cierra con éxito el primer día del Flow Fest 2025

Don Omar cierra con éxito el primer día del Flow Fest 2025

SLP

El Universal

El concierto de Don Omar en el Flow Fest 2025 fue un hito en la historia de la música, con un cierre épico que dejó a todos sin aliento