Cruz Martínez defiende a Arturo Carmona en medio de polémica familiar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Cruz Martínez se pronuncia y defiende a Arturo Carmona, padre biológico de Melenie Carmona, negando que el actor no se hiciera presente durante la infancia de la joven y que, a diferencia de lo que se ha llegado a pensar, afirma que siempre la proveyó económicamente.

Durante su matrimonio con Alicia Villarreal, el músico sostuvo una relación cordial con Carmona -debido a que el actor siempre estaba presente en los eventos de Melenie- y, con los años, hasta se convirtieron en socios, cuando Cruz retomó el proyecto de los Kumbia Kings, grupo en que el actor ha invertido.

El buen trato que existe entre los dos no se vio alterado, cuando Alicia demandó a Cruz, por violencia doméstica, pues Carmona trató de ser imparcial ante el enfrentamiento, motivo por el que fue muy criticado, especialmente, cuando se supo que su relación laboral con Martínez continuaría.

Y, ahora que las tensiones entre Villarreal y Carmona se han agudizado, a raíz de las declaraciones que hizo Melenie -la hija que tienen en común-, en las que dejó entrever las diferencias que la han distanciado de su madre, mismas que han sido respaldadas por Carmona, es Cruz quien sale en defensa del actor.

Para Cruz, Arturo Carmona no fue un padre ausente o desobligado, como se ha llegado a creer, sobre todo después de que Alicia afirmara que fue ella quien educó y solventó la crianza de su hija, en cambio, aseguró que él presenció que el actor siempre cumplió con sus obligaciones económicas.

"Yo fui testigo, Arturo siempre ha pagado colegios, siempre ha estado pendiente, él pagó la mayor parte de los XV (años) de Mel; cuando comienzan a inventar cosas es cuando uno tiene que decir, 'ya para, así no son las cosas'", dijo.