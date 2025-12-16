logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 11:00 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este martes que el Frente Frío 21 seguirá provocando lluvias fuertes en zona huasteca y puntuales en otras regiones de San Luis Potosí. 

También, habrá temperaturas máximas de 29º en zona centro y de 24° en zona huasteca. Las temperaturas mínimas serán de 07° en zona centro y 09° en la zona altiplano.

Recomendaciones:

En Casa:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


- Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

- Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

- Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

- Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

-  Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- En caso de emergencia, llama al 911.

LEA TAMBIÉN

Frente frío 21 provoca temperaturas bajas y lluvias intensas en México

El pronóstico del frente frío 21 incluye temperaturas bajas, lluvias intensas y vientos fuertes en México.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21
Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21

Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21

SLP

Redacción

Combatirá el PAN la Ley Gobernadora
Combatirá el PAN la Ley Gobernadora

Combatirá el PAN la Ley Gobernadora

SLP

Samuel Moreno

Consideran que el cambio aprobado contraviene derechos constitucionales

Les aplican “barredora” en Pozos
Les aplican “barredora” en Pozos

Les aplican “barredora” en Pozos

SLP

Samuel Moreno

Acuerda la Jucopo echar a todos los integrantes de su primer Concejo Municipal

Municipios, omisos ante recomendaciones de la CEDH
Municipios, omisos ante recomendaciones de la CEDH

Municipios, omisos ante recomendaciones de la CEDH

SLP

Samuel Moreno

En cinco entidades municipales, los separos siguen sin cumplir, los estándares mínimos de protección de personas sin libertad