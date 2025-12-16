Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este martes que el Frente Frío 21 seguirá provocando lluvias fuertes en zona huasteca y puntuales en otras regiones de San Luis Potosí.
También, habrá temperaturas máximas de 29º en zona centro y de 24° en zona huasteca. Las temperaturas mínimas serán de 07° en zona centro y 09° en la zona altiplano.
Recomendaciones:
En Casa:
- Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
- Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
- Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
- Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
- Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- En caso de emergencia, llama al 911.
Frente frío 21 provoca temperaturas bajas y lluvias intensas en México
El pronóstico del frente frío 21 incluye temperaturas bajas, lluvias intensas y vientos fuertes en México.
