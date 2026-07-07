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REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Sylvester Stallone cumple 80 años convertido en una leyenda viva del cine gracias a las sagas de ´Rocky´ y ´Rambo´, mientras prepara la publicación de sus memorias en un año que además verá la luz el filme ´I play Rocky´, sobre los orígenes de la película que le lanzó a la fama.

Actor, director y guionista, Stallone es uno de los personajes más reconocidos de todos los tiempos del cine de acción.

Su gran éxito se lo debe a dos personajes: el boxeador Rocky Balboa y John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam.

Este año, el actor trata de reivindicar una vida dedicada al cine con la publicación de ´The Steps´ (HarperCollins), un libro que ha descrito como "su testamento" (´Los escalones´ en la edición en español de Plaza & Janés).

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El libro, que se publicará el próximo septiembre, recorre su dura infancia en un hogar roto y marcado por los abusos, sus inicios en Nueva York, y el éxito de ´Rocky´ en 1977, como un retrato de resiliencia y de superación personal.

Nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Stallone llegó al mundo con una lesión en la cara, que quedó medio paralizada por el uso de fórceps en su parto.

Los comienzos de Stallone fueron difíciles, incluso llegó a participar en una película porno antes de debutar en pequeños papeles a principios de los setenta. Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina y siendo todavía un desconocido, escribió el guión de ´Rocky´ en solo tres días.

El filme obtuvo diez candidaturas al Óscar y ganó tres estatuillas, incluida la de mejor película.

El éxito de taquilla de ese ´Rocky´ se extendió a ´Rocky II´ (1979), ´Rocky III´ (1982), ´Rocky IV´ (1985), ´Rocky V´ (1990), y también a la saga de ´Rambo´, que comenzó con ´First Blood´ (1982) y siguió con ´First Blood Part II´ (1985) y ´Rambo III´ (1988).

Stallone también ha protagonizado en otras cintas taquilleras como ´Cobra´ (1986) -junto a su por entonces esposa, Brigitte Nielsen- o ´Demolition man´ (1993).En 2010 dirigió y produjo ´The Expendables´, actuando junto con Arnold Schwarzenegger, su gran rival durante años para encarnar