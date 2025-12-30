CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, Tylor Chase se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se difundieran videos donde se le observa viviendo en la calle y aparentemente atravesando una situación complicada relacionada con el consumo de sustancias. Las personas que grabaron las imágenes lo identificaron por su participación en la popular serie juvenil "El manual de supervivencia escolar de Ned".

La viralización del caso generó preocupación entre excompañeros del actor. Uno de ellos fue Daniel Curtis Lee, quien viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, con la intención de localizarlo y ofrecerle apoyo directo. Sin embargo, no tuvo éxito, pues a pesar del esfuerzo, Chase decidió no aceptar el tratamiento que le propuso en ese momento.

En ese sentido, la situación también llamó la atención de "El Chiquilín", creador de contenido y líder de la agrupación Patrulla Espiritual, una organización dedicada a brindar ayuda a personas en condiciones vulnerables. A través de un video publicado en redes sociales, explicó que había recibido varios mensajes solicitándole intervenir en el caso de Tylor.

En su mensaje, señaló que existen opciones para apoyarlo, pero aclaró que necesita colaboración de personas que se encuentren en Estados Unidos, ya que él no puede cruzar la frontera actualmente. Incluso planteó la posibilidad de que el actor pudiera ser trasladado a Tijuana para recibir atención especializada, e invitó a los usuarios a comunicarle a la familia de Chase que la organización está dispuesta a ayudar, siempre y cuando exista confianza y consentimiento.

Daniel Curtis Lee agradece a la Patrulla Espiritual por querer apoyar a Tylor Chase

Ante estas declaraciones, Daniel Curtis Lee, quien es conocido por su papel de "Cookie" en El Manual de Ned, expresó públicamente su agradecimiento hacia la Patrulla Espiritual por la intención de apoyar a su excompañero.

En un video compartido en TikTok —grabado en español— explicó que, aunque valora la iniciativa, no le fue posible aceptar ese tipo de ayuda debido a las diferencias entre los sistemas de atención a la salud mental y las adicciones en México y Estados Unidos.

"Mi corazón está con Tylor y he hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar ayuda (...) Tylor Chase logró entrar a un centro de tratamiento a corto plazo lo cual es un paso importante, pero un proceso de rehabilitación a largo plazo tiene que ser una decisión suya".

Asimismo, añadió que, aunque le gustaría acompañarlo personalmente a Tijuana, esa decisión final corresponde tanto a Chase como a su familia.

Además, dio a conocer que varios centros de rehabilitación en Estados Unidos han ofrecido apoyo económico para su tratamiento, pero recalcó que el ingreso debe ser completamente voluntario para que el proceso tenga resultados reales.