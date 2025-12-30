Dan números sobre "Operación Frontera Norte"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El gabinete de Seguridad informó que desde el 5 de febrero con motivo de la "Operación Frontera Norte" hasta la fecha se ha realizado la detención de 10 mil 379 personas y el aseguramiento de siete mil 575 armas de fuego.

También un millón 278 mil 814 cartuchos de diversos calibres, 34 mil 265 cargadores, 116 mil 856.4 kilogramos de droga, entre ellos, 601.8 kilogramos de fentanilo, seis mil 87 vehículos y mil 218 inmuebles.

Detalló que el lunes 29 de diciembre se realizaron diversos operativos en apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

En Culiacán, Sinaloa, se aseguraron cinco teléfonos celulares, un cargador para teléfono celular, una memoria USB, nueve objetos punzocortantes y cinco objetos contundentes.

En Caborca, Sonora, se detuvo a una persona, se aseguraron 86 paquetes de cocaína con un peso de 172 kilos y un tractocamión con dos semirremolques.

En Cajeme, se arrestaron a tres personas, se aseguró un arma corta, un cargador y seis cartuchos.

En el mismo municipio, se detuvo a una persona, se aseguraron dosis de metanfetamina y un inmueble.