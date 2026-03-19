Demandas civiles contra Kevin Spacey se suspenden por acuerdo

LONDRES (AP) — Tres hombres que alegaron que el actor Kevin Spacey los agredió sexualmente han llegado a un acuerdo sobre sus demandas civiles antes de ir a juicio en el Tribunal Superior de Londres, según muestran documentos judiciales.

Los tres hombres afirmaron que el actor abusó de ellos en distintos momentos entre 2000 y 2013. Spacey ha negado las acusaciones.

Los juicios civiles debían comenzar más adelante este año, pero la jueza del caso, Christina Lambert, ordenó la semana pasada que se suspendieran las actuaciones, al señalar que las partes habían "acordado los términos del acuerdo".

"Por consentimiento, se ordena que todas las actuaciones posteriores contra el demandado en estas acciones queden suspendidas conforme a los términos establecidos en esta orden y en el anexo confidencial", indicó la jueza.

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No se divulgaron los términos y la jueza no emitió ninguna orden sobre las costas.

La orden, fechada el 13 de marzo, se hizo pública el miércoles.

Se ha contactado a los representantes de Spacey para solicitar comentarios.

Spacey, que ahora tiene 66 años, fue juzgado en Londres en 2023 por nueve presuntos delitos sexuales contra cuatro hombres, y fue absuelto de todos los cargos.

Dos de los demandantes civiles, cuyas identidades están protegidas por órdenes judiciales, prestaron declaración durante el juicio penal de Spacey.

Spacey también se defendió con éxito de una demanda civil de 40 millones de dólares en Nueva York en 2022, presentada por el actor de "Star Trek: Discovery" Anthony Rapp.

Considerado uno de los actores más celebrados de su generación hasta que su carrera se vio descarrilada por acusaciones de abuso sexual, Spacey protagonizó películas como "Glengarry Glen Ross" y "LA Confidential", y el thriller político televisivo "House of Cards". Ganó el Oscar al mejor actor de reparto por la película de 1995 "The Usual Suspects" y el Oscar al mejor actor por la cinta de 1999 "American Beauty".

Spacey fue director artístico del teatro Old Vic de Londres de 2004 a 2015.