Detención de El Yeicob vinculado con Raúl Rocha

El líder de una organización criminal es detenido en Ciudad de México

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 01:27 p.m.
Detención de El Yeicob vinculado con Raúl Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Jacobo Reyes León, alias "El Yeicob", supuesto líder de la organización criminal de hidrocarburo, tráfico de armas y de droga, y quien está relacionado con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, está detenido.

El Universal

El líder de una organización criminal es detenido en Ciudad de México

EFE

LA ADAPTACIÓN DEL DIRECTOR MEXICANO FIGURA EN EL NUEVO APARTADO DE ESTOS PREMIOS DEDICADO AL CASTING, ADEMÁS DE CINEMATOGRAFÍA, MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, BANDA SONORA, SONIDO Y EFECTOS VISUALES

Alberto del Río recibe la noticia del título de Toluca en 'La Granja'

El Universal

Alberto del Río recibe la noticia del campeonato de Toluca en un emotivo momento en 'La Granja'.

Prisión domiciliaria para médico vinculado a muerte de Matthew Perry

El Universal

Detalles sobre la sentencia del médico relacionado con la muerte del actor de 'Friends'.