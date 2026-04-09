Detienen a presuntos responsables del homicidio de Micky Hair

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Los dos presuntos autores materiales deldel estilista

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, conocido como "Micky Hair", fueronpor elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la(FGJ).La SSC informó que tras el homicidio del estilista de 28 años, el pasado 29 de septiembre, en Polanco, se realizó el análisis de las cámaras deen la zona y la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, con lo cual se ubicó a un joven de 19 años, cuya zona de confort se encontraba en laAntes delde "Micky Hair", el joven se reunió con varias personas, entre ellasen diciembre de 2025, por presuntamente facilitar la huida de los asesinos tras el ataque contra de la Mora.El pasado, el joven de 19 años fue aprendido en la colonia Tlatelolco, en posesión de 220 dosis de cocaína, uny cartucho útiles, por lo que fue puesto disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado a un centro penitenciario al norte de laPosteriormente, un juez de control otorgó lapor el delito de, la cual fue cumplimentada el pasadodentro del reclusorio por elementos de la FGJ.Una segundafue ejecutada en la, en, Estado de México, en contra de un hombre de 24 años de edad, que antes había sido identificado comodel grupo encargado de la ejecución del estilista.Elfue ingreso alde la