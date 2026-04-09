Detienen a presuntos responsables del homicidio de Micky Hair
Los detenidos, de 19 y 24 años, fueron vinculados con el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Los dos presuntos autores materiales del asesinato del estilista
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Miguel Ángel de la Mora, conocido como "Micky Hair", fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).
La SSC informó que tras el homicidio del estilista de 28 años, el pasado 29 de septiembre, en Polanco, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, con lo cual se ubicó a un joven de 19 años, cuya zona de confort se encontraba en la alcaldía Cuauhtémoc.
Antes del asesinato de "Micky Hair", el joven se reunió con varias personas, entre ellas José Eduardo "N", detenido en diciembre de 2025, por presuntamente facilitar la huida de los asesinos tras el ataque contra de la Mora.
El pasado 6 de marzo, el joven de 19 años fue aprendido en la colonia Tlatelolco, en posesión de 220 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartucho útiles, por lo que fue puesto disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado a un centro penitenciario al norte de la Ciudad de México.
Posteriormente, un juez de control otorgó la orden de aprehensión por el delito de Homicidio calificado, la cual fue cumplimentada el pasado 8 de abril dentro del reclusorio por elementos de la FGJ.
Una segunda orden de aprehensión fue ejecutada en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra de un hombre de 24 años de edad, que antes había sido identificado como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución del estilista.
El detenido fue ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
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