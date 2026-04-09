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Detención de "El Patrón" alcanza a TV Azteca; Chapoy se disculpa

El caso del luchador genera críticas por su participación en "La Granja VIP"

Por El Universal

Abril 09, 2026 12:19 p.m.
A
Detención de "El Patrón" alcanza a TV Azteca; Chapoy se disculpa

La situación legal de Alberto del Río "El Patrón", acusado de violencia familiar por parte de su esposa, provocó que Pati Chapoy ofreciera una disculpa en vivo por la participación que tuvo el también luchador en el reality "La Granja VIP".

La conductora dijo en "Ventaneando" que le daba pena que "El Patrón" haya formado parte de dicho proyecto de TV Azteca.

Alberto del Río "El Patrón" fue detenido el 6 de abril anterior en San Luis Potosí, acusado de presunta violencia familiar física y psicológica contra su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de La Pila y enfrenta un proceso penal que podría derivar en una pena de uno a siete años de cárcel, según la legislación local.

En el programa, Chapoy comentó al aire:

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"Pues una disculpa de parte de Televisión Azteca, no de la persona que lo contrató para La Granja, eh... ¡qué pena!", expresó.

Linet Puente, quien también forma parte de "Ventaneando" y fue conductora de "La Granja", está recibiendo críticas porque en momentos dentro del reality confesó simpatía por "El Patrón" y por el juego que estaba dando en el reality.

Por lo que molesta, recomendó a sus atacantes que se traten.

"Para todos los que están pasando por mis redes a dejar su m*** porque aparentemente yo soy responsable de los actos de "El Patrón", solo porque mostré simpatía por él en varios momentos de La Granja (por lo que hacía dentro del reality) les pido que vayan a tratarse. Fin del comunicado", se lee.

En mayo de 2020, el luchador fue arrestado en San Antonio, Texas, bajo cargos de secuestro agravado y agresión sexual tras una denuncia de una expareja.

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