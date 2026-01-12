Nueva ola de violencia deja siete hombres asesinados en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En una nueva ola de violencia, en distintos municipios del estado, siete personas del sexo masculino fueron asesinados, una de las víctimas, fue encontrada calcinada, a un costado de la carretera que conduce de la comunidad de la Curva a Villa Morelos, en el municipio de Navolato.

Las autoridades de seguridad pública notificaron que en este mismo municipio, en horarios y puntos distintos fueron encontrado los cuerpos de otras dos personas, una de ellas fue privada de la vida de varios disparos en la colonia Michoacana.

En la sindicatura de san Pedro, Navolato, a la orilla de la autopista Benito Juárez, fue descubierto el cuerpo de un hombre con impactos de bala, al que le cubrieron el rostro y se encontraba semidesnudo, el cual vestía solo un bóxer de color azul.

A las orillas de las vías del tren, en la colonia Vallado Viejo, en Culiacán, fue descubierto el cuerpo de una persona que vestía pantalón de mezclilla azul y playera, el cual presentaba impactos de bala y no portaba ninguna identificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un joven de nombre Axel "N", de 28 años de edad, fue asesinado de varios impactos de bala por desconocidos en el fraccionamiento Los Prados, en la capital del estado, los disparos alertaron a los vecinos y reportaron los hechos, sin embargo, sus atacantes lograron huir del lugar.

A un costado de la carretera México-Nogales, cerca de la comunidad de Tepozana, del municipio de San Ignacio, fue localizado por la Guardia Nacional el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual a simple vista presentaba huellas de tortura, sin que este portara identificación.

En la misma carretera federal, pero a la altura de la comunidad de El Moral, en la jurisdicción del municipio de Mazatlán, fue encontrada otra persona del sexo masculino muerto, con huellas de tortura e impactos de bala, esta víctima fue tirad a un costado de uno de los carriles.