JEREMY ES SEÑALADO DE ACOSO SEXUAL

Por EFE

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
JEREMY ES SEÑALADO DE ACOSO SEXUAL

Jeremy Renner se encuentra en medio del escándalo, luego de que la cineasta china Yi Zhou lo acusara de acoso sexual y amenazas. 

El protagonista de “Avengers” es señalado por la cineasta Yi Zhou de haber recibido mensajes sexualmente explícitos y un intento de intimidación. Según el testimonio de Zhou, el incidente ocurrió en junio pasado, después de colaborar con Renner en un documental. La cineasta compartió una serie de mensajes en redes sociales en las que aseguró que Renner comenzó a enviarle imágenes íntimas sin su consentimiento. Después de confrontarlo el intérprete de Hawkeye la amenazó con llamar a migración. En un comunicado enviado a la revista “People”, el equipo legal de Renner calificó los señalamientos de falsos y altamente difamatorios”. Incluso, aseguraron que las declaraciones de Zhou responden a un resentimiento personal, luego de que su cliente rechazó sus insinuaciones románticas. Mediante su abogado, Renner admitió que existió un breve encuentro, pero este fue consensuado, después de eso Zhou habría comenzado a hostigarlo. 

LOS SEGUIDORES DE LA SERIE PODRÁN INTERNARSE EN EL UNIVERSO DE HAWKINS, QUE LLEGARÁ A LA CDMX A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE

La canción La Perla de Rosalía genera controversia por posibles indirectas a Rauw Alejandro.