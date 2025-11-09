SOBRIOS ESPONSALES

logo pulso
EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

Por PULSO

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A

Alejandra Morales Hunter y Aldo Martínez Neumann  efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: José Ángel Morales y Ana Hunter, Wilfrido Martínez y Claudia Neumann, testificaron el enlace.

Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de San Agustín, por la tarde.

El presbítero Rubén Pérez Ortiz exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “Sí acepto”.

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.

