SOBRIOS ESPONSALES

Alejandra Morales Hunter y Aldo Martínez Neumann efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: José Ángel Morales y Ana Hunter, Wilfrido Martínez y Claudia Neumann, testificaron el enlace.

Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de San Agustín, por la tarde.

El presbítero Rubén Pérez Ortiz exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “Sí acepto”.

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.