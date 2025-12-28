El conejo fue malo

Ha surgido el escándalo por una foto del cantante Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en la que se le puede ver tocando una pieza del recinto.

La fotografía la subió el propio puertorriqueño a sus historias de Instagram hace unos tres días, junto a imágenes y videos sobre el Calendario Azteca y otras piezas del museo.

En la imagen se puede ver que se trata de una estela sin protección de alguna vitrina. Algunos usuarios de redes sociales argumentan que no es una pieza original, sino una réplica.

Sin embargo, los usuarios indignados comentan que aunque se tratase de una réplica, la vigilancia del MNA es "hipócrita", pues cuestionan que al artista extranjero sí se le permita tocar las piezas, cuando a los locales no.

EL UNIVERSAL consultó la postura del INAH ante lo señalado, pero hasta este sábado no ha habido respuesta.

El caso de Bad Bunny recordó a otro que igual ocurrió este año: el youtuber MrBeast filmó dentro de Calakmul, una zona que no está abierta al público.